Majdnem ellopták Szolnok egyik legendás műalkotását, de az épp arra járó szobrász résen volt

Szolnokon meglepő látvány fogadja a megboldogult Tisza Szálló környékén járókat. Az épület előtti, Halas lány nevet viselő szép szobor helyén ma csak egy megviselt kőtalapzatot lehet látni. A rajta álló műalkotás ugyan már jó helyen van, de lehet, hogy csupán egy szolnoki szobrászművész figyelmének köszönhetően maradt meg számunkra.

Most csupán ez a puszta kőtalapzat jelzi a jobb sorsra érdemes műalkotás helyét a Tisza Szállónál

Fotó: Nagy Balázs

Ideiglenesen elszállították a Tisza Szálló szobrát

Amint azt megtudtuk, Pogány Gábor Benő szobrászművésznek néhány napja tűnt fel, hogy a Tisza Szálló előtt álló, a harmincas években Borbereki Kovács Zoltán szobrászművész által alkotott bronzszoborral valami nincsen rendben.

Feltűnt nekem, hogy más szögben áll a talapzatán a szobor, nem úgy, ahogy azt az évek során megszoktuk. Természetesen azonnal odamentem, megvizsgáltam és kiderült, hogy valaki az összes rögzítőcsavart eltávolította róla. Már csak az imádság tartotta, egyedül a kifolyójához vezető vízvezeték csöve maradt még épen, ennek köszönhetően nem zuhant le a helyéről.

– mondta a szobrászművész.

– Egyértelmű volt, hogy az ismeretlen rongáló azzal a szándékkal nyúlhatott a szoborhoz, hogy alkalmas pillanatban a maradék kötést megbontva minél gyorsabban távozhasson a műalkotással. A művész erről azonnal értesítette az önkormányzatnál Tapasztó Ildikó osztályvezetőt (Kulturális, Ifjúsági, Köznevelési és Sport osztály), ők pedig másnap a városüzemeltetési osztállyal gyorsan intézkedtek a szobor biztonságos helyre szállításáról. A műalkotás további sorsa egyelőre még nyitott kérdés, de az biztos, hogy a jelenlegi körülmények között megfelelő védelem nélkül nincs sok értelme visszahelyezni a talapzatára.

A Halas lány, Borbereki Kovács Zoltán alkotása eredeti állapotában

Forrás: MW Archívum

A Halas lány korábbi története sem mentes a váratlan fordulatoktól. Azon túl, hogy egyszer a kútnál fürdőző család, miután elzavarták őket, később visszatérve, bosszúból ledöntötte a szobrot, amit akkor egyébként pont Pogány Gábor Benő restaurált. Elmondása szerint, nem volt egyszerű feladat, mert a szoborban lévő vízvezetéket csak úgy lehetett kicserélni, hogy hosszába ketté kellet vágni a szoborkutat, majd újra összehegeszteni. Az 1937-ben kiállított, majd a háború alatt eltűnt lányalak 1956-ban bukkant fel újra egy pesti bizományi áruházban. Onnan vásárolta meg dr. Elek István szolnoki tisztiorvos javaslatára a város.

Így került a szintén Borbereki által tervezett, de a Magyar Nemzeti Galériába került Bivalyos fiú címet viselő kútszobor helyett a Tisza Szálló elé.

A hozzá tartozó medencét, mely korábban a vármegyeháza udvarán állt, Papi Lajos szobrászművész formálta a lányszoborral együtt díszkúttá. Úgy tűnik, hogy most ezt a kútszobrot is elérte a Tisza Szállót üldöző átok, de szerencsére az utolsó pillanatban sikerült ennek útját állni.