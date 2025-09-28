szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rögtön gyanús lett neki

3 órája

Majdnem ellopták Szolnok egyik legendás műalkotását, de az épp arra járó szobrász résen volt

Címkék#Tisza Szálló#kútszobor#kőtalapzat#Halas lány

Egy szolnoki szobrászművésznek köszönhető a város szép köztéri alkotásának megmenekülése. A Halas lány nevű szobor a Tisza Szálló előtt állt, amelyet most elszállítottak. Mutatjuk, miért is volt erre szükség!

Szathmáry István

Szolnokon meglepő látvány fogadja a megboldogult Tisza Szálló környékén járókat. Az épület előtti, Halas lány nevet viselő szép szobor helyén ma csak egy megviselt kőtalapzatot lehet látni. A rajta álló műalkotás ugyan már jó helyen van, de lehet, hogy csupán egy szolnoki szobrászművész figyelmének köszönhetően maradt meg számunkra.

Tisza Szálló
Most csupán ez a puszta kőtalapzat jelzi a jobb sorsra érdemes műalkotás helyét a Tisza Szállónál
Fotó: Nagy Balázs

Ideiglenesen elszállították a Tisza Szálló szobrát

Amint azt megtudtuk, Pogány Gábor Benő szobrászművésznek néhány napja tűnt fel, hogy a Tisza Szálló előtt álló, a harmincas években Borbereki Kovács Zoltán szobrászművész által alkotott bronzszoborral valami nincsen rendben.

Feltűnt nekem, hogy más szögben áll a talapzatán a szobor, nem úgy, ahogy azt az évek során megszoktuk. Természetesen azonnal odamentem, megvizsgáltam és kiderült, hogy valaki az összes rögzítőcsavart eltávolította róla. Már csak az imádság tartotta, egyedül a kifolyójához vezető vízvezeték csöve maradt még épen, ennek köszönhetően nem zuhant le a helyéről.

– mondta a szobrászművész. 

– Egyértelmű volt, hogy az ismeretlen rongáló azzal a szándékkal nyúlhatott a szoborhoz, hogy alkalmas pillanatban a maradék kötést megbontva minél gyorsabban távozhasson a műalkotással. A művész erről azonnal értesítette az önkormányzatnál Tapasztó Ildikó osztályvezetőt (Kulturális, Ifjúsági, Köznevelési és Sport osztály), ők pedig másnap a városüzemeltetési osztállyal gyorsan intézkedtek a szobor biztonságos helyre szállításáról. A műalkotás további sorsa egyelőre még nyitott kérdés, de az biztos, hogy a jelenlegi körülmények között megfelelő védelem nélkül nincs sok értelme visszahelyezni a talapzatára.

A Halas lány, Borbereki Kovács Zoltán alkotása eredeti állapotában
Forrás: MW Archívum

A Halas lány korábbi története sem mentes a váratlan fordulatoktól. Azon túl, hogy egyszer a kútnál fürdőző család, miután elzavarták őket, később visszatérve, bosszúból ledöntötte a szobrot, amit akkor egyébként pont Pogány Gábor Benő restaurált. Elmondása szerint, nem volt egyszerű feladat, mert a szoborban lévő vízvezetéket csak úgy lehetett kicserélni, hogy hosszába ketté kellet vágni a szoborkutat, majd újra összehegeszteni. Az 1937-ben kiállított, majd a háború alatt eltűnt lányalak 1956-ban bukkant fel újra egy pesti bizományi áruházban. Onnan vásárolta meg dr. Elek István szolnoki tisztiorvos javaslatára a város. 

Így került a szintén Borbereki által tervezett, de a Magyar Nemzeti Galériába került Bivalyos fiú címet viselő kútszobor helyett a Tisza Szálló elé.

A hozzá tartozó medencét, mely korábban a vármegyeháza udvarán állt, Papi Lajos szobrászművész formálta a lányszoborral együtt díszkúttá. Úgy tűnik, hogy most ezt a kútszobrot is elérte a Tisza Szállót üldöző átok, de szerencsére az utolsó pillanatban sikerült ennek útját állni.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu