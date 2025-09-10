szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagy tervek készülnek

2 órája

Raftingpálya, termálfürdő – több, a Tisza-tó fejlesztését célzó beruházásról is beszámoltak

Címkék#fejlesztés#Tisza-tó#térségi tanács

Fontos a Tisza-tóhoz vezető utak megújítása – jelentette ki a térségi fejlesztési tanács elnöke. Fazekas Gábor Gyula több, kiemelt Tisza-tavi fejlesztésről is beszélt.

Rózsa Róbert

A Tisza-tó ötödikként vált hazánk kiemelt fejlesztési térségévé, mivel az itt élők szeretnének egy közös, fenntartható jövőképet – nyilatkozta a Tisza-tavi fejlesztések kapcsán a Kossuth Rádiónak Fazekas Gábor Gyula, a tanács társelnöke.

tisza-tavi fejlesztés, tisza-tó, Fazekas Gábor Gyula, Tisza-tó Fejlesztési Tanács, turisztika
Az elmúlt években valósultak meg jelentős beruházások, de további Tisza-tavi fejlesztések is szükségesek a térség vonzóbbá tételéhez – fejtette ki a Tisza-tó Fejlesztési Tanács társelnöke
Fotó: Nagy Balázs / Forrás: Illusztráció / Új Néplap archívum

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés elnöke kifejtette, a szervezet legfőbb feladata, hogy összehangolja a térség szereplőinek – önkormányzatoknak, turisztikai, gazdasági és civil szervezetek – a törekvéseit. Kijelentette, mindenkinek az a célja, hogy a Tisza-tó élhetőbb, vonzóbb, fenntarthatóbb hellyé váljon.

Tisza-tavi fejlesztések: raftingpálya, utak, fürdő is a tervek között

Ehhez Fazekas Gábor Gyula szerint fontos a Tisza-tóhoz vezető utak javítása, de újra kellene gondolni a tömegközlekedést, valamint a turisztikai szezont is érdemes lenne új szolgáltatásokkal, új attrakciókkal bővíteni. Ebben szerinte szerepet kaphat a kiskörei raftingpálya megvalósítása és a tiszafüredi termálfürdő megújítása is.

„Azt szeretnénk, hogy a Tisza-tó négy évszakos turisztikai helyszínné váljon. Ez TOP, TOP Plusz és hazai források bevonásával már hozott látványos eredményeket. De nagyon fontos, hogy a tározó környékét úgy fejlesszük, hogy mostani állapota megmaradjon” – hangsúlyozta a társelnök.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu