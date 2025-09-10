Raftingpálya, termálfürdő – több, a Tisza-tó fejlesztését célzó beruházásról is beszámoltak

A Tisza-tó ötödikként vált hazánk kiemelt fejlesztési térségévé, mivel az itt élők szeretnének egy közös, fenntartható jövőképet – nyilatkozta a Tisza-tavi fejlesztések kapcsán a Kossuth Rádiónak Fazekas Gábor Gyula, a tanács társelnöke.

Az elmúlt években valósultak meg jelentős beruházások, de további Tisza-tavi fejlesztések is szükségesek a térség vonzóbbá tételéhez – fejtette ki a Tisza-tó Fejlesztési Tanács társelnöke

Fotó: Nagy Balázs / Forrás: Illusztráció / Új Néplap archívum

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés elnöke kifejtette, a szervezet legfőbb feladata, hogy összehangolja a térség szereplőinek – önkormányzatoknak, turisztikai, gazdasági és civil szervezetek – a törekvéseit. Kijelentette, mindenkinek az a célja, hogy a Tisza-tó élhetőbb, vonzóbb, fenntarthatóbb hellyé váljon.

Tisza-tavi fejlesztések: raftingpálya, utak, fürdő is a tervek között

Ehhez Fazekas Gábor Gyula szerint fontos a Tisza-tóhoz vezető utak javítása, de újra kellene gondolni a tömegközlekedést, valamint a turisztikai szezont is érdemes lenne új szolgáltatásokkal, új attrakciókkal bővíteni. Ebben szerinte szerepet kaphat a kiskörei raftingpálya megvalósítása és a tiszafüredi termálfürdő megújítása is.

„Azt szeretnénk, hogy a Tisza-tó négy évszakos turisztikai helyszínné váljon. Ez TOP, TOP Plusz és hazai források bevonásával már hozott látványos eredményeket. De nagyon fontos, hogy a tározó környékét úgy fejlesszük, hogy mostani állapota megmaradjon” – hangsúlyozta a társelnök.