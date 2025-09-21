Húsz éve város Abádszalók – jubileumi ünnepséggel emlékeztek – galériával

A Tisza-tavi program a városháza előtti téren vette kezdetét szeptember 20-án délelőtt, ahol 10 órától a nagykorúsítási ceremónia, a városi kitüntetések átadása, és az új orvosi rendelő névadó ünnepsége zajlott.

A Tisza-tavi program Abádszalók jubileumi évéhez kapcsolódott

Forrás: F. Kovács Sándor Facebook-oldala

Ünnepélyes Tisza-tavi program Abádszalókon

Az abádszalóki ünnepség a városháza előtti téren vette kezdetét szeptember 20-án délelőtt. Elsőként a Tiszafüredi Ifjúsági Fúvószenekar térzenéje töltötte be a teret, majd az ünnepi köszöntők következtek. A hivatalos ceremónia részeként megtörtént a városi jelképek áldása és a kitüntetések átadása. A programban helyet kapott a nagykorúsítási ceremónia is, amelyhez ünnepélyes keretet biztosítottak a szervezők. „Norci bácsi visszatekint” címmel Pacsai Norbert idézte fel az elmúlt húsz év történéseit, felmutatva a település fejlődésének állomásait. A délelőtti rendezvénysorozat zárásaként az orvosi rendelő névadó ünnepségére került sor.

Az esemény egyik kiemelt mozzanata a városi kitüntetések átadása volt

Forrás: F. Kovács Sándor Facebook-oldala

Koncerttel zárult a nap a strandon

A Város Napja eseményei a Tisza-tó Strand rendezvénytéren folytatódtak. Elsőként a Dalma Dance csoport mutatta be műsorát, majd a Csillaghúr Népdalkör előadása következett. A színpadot ezután Fatima Szultána hastánccsoportja vette birtokba, míg az Örökifjak Örömtánccsoportja saját produkciójával szórakoztatta a közönséget. A programban helyet kapott Perge Attila népdalcsokor-bemutatója is.

Délután fél négykor a rajz- és fotóverseny eredményhirdetésére került sor, 16 órától pedig a Fabula Bábszínház Mazsola és Tádé című előadása várta a legkisebbeket. A Kicsi Gesztenye Klub mini előadása 17 órától színesítette a programot, amelyhez kolbászkóstoló is kapcsolódott. Ezt követően tombolasorsolásra került sor értékes nyereményekkel, majd 18:30-kor a Party Star zenekar lépett színpadra. Az est fénypontját 20:15-től a Wellhello élő koncertje jelentette, amely méltó zárása volt a rendezvénynek.