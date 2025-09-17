szeptember 17., szerda

Biztonságosabbá vált a közlekedés

1 órája

Felújították a tiszafüredi vasúti átjárót: íme, az eredmény

Címkék#felújítás#MÁV#átkelő

Véget értek a munkálatok a tiszafüredi Kakukk úton, ahol a vasúti átjárót újították fel.

Rózsa Róbert
Megújult a tiszafüredi Kakukk úti vasúti átkelő

Fotó: Facebook.com / Ujvári Imre

Befejeződött a Kakukk úti vasúti átjáró felújítása – jelentette be közösségi oldalán a város polgármestere. Ujvári Imre közlése szerint – amennyire a terepviszonyok lehetővé tették – kiszélesítették az átjárót, biztosítva, hogy a gépjárművek, a kerékpárosok és a gyalogosok jobban elférjenek egymás mellett. A munkálatok egyébként még augusztus közepén kezdődtek, mint akkor megírtuk, a MÁV ígérete szerint a jövőben különválasztja majd a gyalogos és autós forgalmat az átkelőben.

 

