Felújították a tiszafüredi vasúti átjárót: íme, az eredmény

Befejeződött a Kakukk úti vasúti átjáró felújítása – jelentette be közösségi oldalán a város polgármestere. Ujvári Imre közlése szerint – amennyire a terepviszonyok lehetővé tették – kiszélesítették az átjárót, biztosítva, hogy a gépjárművek, a kerékpárosok és a gyalogosok jobban elférjenek egymás mellett. A munkálatok egyébként még augusztus közepén kezdődtek, mint akkor megírtuk, a MÁV ígérete szerint a jövőben különválasztja majd a gyalogos és autós forgalmat az átkelőben.