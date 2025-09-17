Biztonságosabbá vált a közlekedés
1 órája
Felújították a tiszafüredi vasúti átjárót: íme, az eredmény
Véget értek a munkálatok a tiszafüredi Kakukk úton, ahol a vasúti átjárót újították fel.
Megújult a tiszafüredi Kakukk úti vasúti átkelő
Fotó: Facebook.com / Ujvári Imre
Befejeződött a Kakukk úti vasúti átjáró felújítása – jelentette be közösségi oldalán a város polgármestere. Ujvári Imre közlése szerint – amennyire a terepviszonyok lehetővé tették – kiszélesítették az átjárót, biztosítva, hogy a gépjárművek, a kerékpárosok és a gyalogosok jobban elférjenek egymás mellett. A munkálatok egyébként még augusztus közepén kezdődtek, mint akkor megírtuk, a MÁV ígérete szerint a jövőben különválasztja majd a gyalogos és autós forgalmat az átkelőben.
