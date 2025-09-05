Csökken a menetidő a térség egyik fontos vonalán: ezrek munkába járása válhat könnyebbé

Jelentős, Tiszafüred vonatközlekedését is javító hírről számolt be a napokban a MÁV közleménye alapján a Cívishír.hu. A portál azt írta, több, egyidejű felújítás és karbantartás is zajlik a Debrecen–Tiszafüred–Füzesabony vonalon. Ezáltal megbízhatóbbá és versenyképesebbé válik a vasúti közlekedés, csökken a menetidő, így az új, debreceni autóipari üzemek munkavállalói és a térségben élők számára „reális és vonzó” alternatívát kínálhat a MÁV. De – emelték ki – a Tisza-tó közelsége a turizmusban is jelentős szerepet adhat a kötöttpályás közlekedésnek.

Jelentősen javulhat Tiszafüred vonatközlekedése: 15 perces menetidő-csökkenést ígérnek a debreceni vonalon

Fotó: Mészáros János / Forrás: Illusztráció / Új Néplap archívum

Kitértek arra, az utasoknak ideiglenesen átszállásokra kell számítaniuk, de ezt 2026-tól „jelentős javulással hálálják meg”: a Debrecen–Balmazújváros–Tiszafüred szakaszon akár 15 perccel is csökkenhet a menetidő. A jelenlegi 75-80 százalék körüli menetrendszerűség pedig várhatóan 90 százalék fölé javul, azaz a jövő év második felétől már tíz vonatból kilenc pontosan közlekedhet ezen a vonalon.