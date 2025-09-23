szeptember 23., kedd

Beütemezték a munkatervbe

3 órája

„Ennyivel nem elégszünk meg” – hamarosan felújítják ezt a jászkunsági vasúti átjárót

Címkék#belsőfokpart#felújítás#vasút#máv

Folytatódik a vasúti közlekedés korszerűsítése a Tisza-tó fővárosában. Miután nemrég megújult az egyik tiszafüredi átjáró, másik átkelő modernizálása is napirendre került.

Rózsa Róbert

Lobbizik a további vasúti fejlesztésekért Tiszafüred – ezt maga a város polgármestere osztotta meg Facebook-oldalán, hozzátéve, örülnek az eddig elvégzett felújításoknak, de ennyivel nem elégszek meg, mert a Tiszavégi városrész fejlődése ettől többet követel meg. Ujvári Imre közölte, ennek érdekében hétfőn a MÁV ZRT. fejlesztési és beruházási főigazgatójával, Szilágyi Tiborral tárgyaltak két tiszafüredi átjáró, a Kakukk úti és a Belsőfokpart úti ügyében. A polgármester az egyeztetésen elmondta, hogy örülnek a megvalósult felújításnak, de szeretnénk további fejlesztéseket, amelyek még biztonságosabbá és kényelmesebbé teszik a közlekedést a lakosság számára.

tiszafüredi átjáró, vasút, Tiszafüred, Kakukk út, Belsőfokpart út, MÁV Zrt
Napirenden van a MÁV-nál a tiszafüredi átjárók felújítása: a Kakukk úti mellett a Belsőfokparti is szélesebbé válhat
Fotó: Facebook.com / Ujvári Imre

Szétválasztanák a gyalogosokat az autósoktól a tiszafüredi átjáróban

A tárgyalás folyományaként abban állapodtak meg, hogy a vasúttársaság megvizsgálja és beütemezi a Belsőfokpart úti vasúti átjáró felújítását is a 2026-os munkatervébe. A Kakukk úti vasúti átjárót kiszélesítik, hogy a kerékpáros és gyalogos közlekedést külön válasszák az autóstól.

Ujvári Imre hozzátette, ez egy nagyobb léptékű beruházás, amelynek első lépéseként 2026-ban először a tervek készülnek el, utána a források függvényében valósulhat meg a kivitelezés. Középtávon pedig kérték a Füzesabony-Debrecen vonal teljes villamosítását is, amely szakasz jelenleg Balmazújvárosig készült el.

 

