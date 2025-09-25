Centikkel a gyerekek orra előtt repült el egy kerékpár Tiszafüreden – videóval

A kötél lángol, fél tucatnyi tiszafüredi gyerek pedig a földön fekszik, azt várva, vajon a közeledő kerékpáros át tudja egy ugratni az égő akadályt, valamint őket is. Eláruljuk: sikerült, és azt is, hogy veszély talán csak minimálisan volt a történetben. Akik átugrottak tüzet, diákot, azok profi kerékpárosok voltak, és épp egy úgynevezett „trial show-t” mutatta be azon a rendezvényen, amelyet a tiszafüredi belváros fejlesztése kapcsán tartottak szerdán.

A tiszafüredi belváros fejlesztését célzó projekt részeként tartottak kerékpáros bemutatót és közlekedésbiztonsági napot a Fő téren

Fotó: Facebook.com / Ujvári Imre

A bemutatót épp azon a Fő téren rendezték meg, melyet a fenti fejlesztés kimondottan érint. A központi tér is megújult ugyanis az elmúlt években. Így joggal adott otthont a fejlesztés részeként megtartott, Bringakaland nevű közlekedésbiztonsági napnak, melyen a helyi iskolások a KRESZ alapszabályait ismerték meg.

A végéhez közelít a tiszafüredi belváros fejlesztése

A biztonsági napot a „Tiszafüred belváros fejlesztése” című TOP-os projekt részeként tartották meg. Mint az ügyben a városháza közölte, a projekt a magyar állam és az Európai Unió teljes finanszírozásában valósul meg. A pályázatban elnyert 500 millió forintból a járási székhelynek egy fillért sem kell visszatérítenie.

A projektből a város nyolc pontján valósult meg valamilyen fejlesztés. A már említett Fő tér környékén például rendbe tették a járdákat, csapadékvíz-elvezetést, kábelkiváltást építettek ki, utcákat építették avagy szélesítettek ki, gyalogos átkelőhelyet létesítettek közvilágítással, de fásítottak is. A Kossuth téren szintén zöldítő, kertépítő munkát végeztek el, amelyek révén őshonos, de a szárazabb klímát is elviselő növényeket telepítettek. A Rét utca–Fő utca Belsőfokpart utca közötti szakaszon helyreállították a csapadékvíz-hálózatot, járdát újítottak fel, renoválták a Rét utcát is, valamint újjá varázsolták a Városligeti játszóteret.