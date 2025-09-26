szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Halak a bográcsba, startol a 12. Tiszai Hal Napja

Címkék#bogrács#hal#Tiszai Hal Napja#alapanyag

Kiosztották a főzőversenyre a halakat.

Mészáros János
Halak a bográcsba, startol a 12. Tiszai Hal Napja

Készülődnek a főzőcsapatok

Fotó: Mészáros János

A 12. Tiszai Hal Napja főzőversenyére nevezett csapatok pénteken délután vehették át a főzéshez biztosított halakat. A Tiszai Hajósok terén a csapatok képviselőinek a szervezők adták át az alapanyagot, melyekből szombaton készítik el a finomabbnál finomabb hálás ételeket a csapatok. 

Kezükben a siker alapanyaga: halátvétel a Tiszai Hal Napon

Fotók: Mészáros János

 

 

