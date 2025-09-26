Halak a bográcsba, startol a 12. Tiszai Hal Napja

A 12. Tiszai Hal Napja főzőversenyére nevezett csapatok pénteken délután vehették át a főzéshez biztosított halakat. A Tiszai Hajósok terén a csapatok képviselőinek a szervezők adták át az alapanyagot, melyekből szombaton készítik el a finomabbnál finomabb hálás ételeket a csapatok.