56 perce

Éjszaka a tudományok, napközben a halak kapnak főszerepet – hétvégi programdömping a Jászkunságban

Címkék#Kutatók Éjszakája#Tiszai Hal Napja#Szüreti Bál és Felvonulás#Szent Mihály napi#program

A Kutatók Éjszakájával kezdődik a hétvége pénteken, szombaton a halak lesznek főszerepben. A Tiszai Hal Napja kétségkívül változatos programokat sorakoztat fel a vármegyeszékhelyen. De a Jászkunság többi településén is találhatunk kedvünkre való eseményt: szüreti felvonulások, Szent Mihály napi programok várják az érdeklődőket, s lesz egy különlegesség: szakáll- és bajuszmustra Kunszentmártonban. Aki nem hiszi, járjon utána!

Rimóczi Ágnes

Szolnokon a Tiszai Hal Napja ígér programkavalkádot a kikapcsolódni vágyóknak ezen a hétvégén. A Jászságban a szüretre és a Szent Mihály napi programokra koncentrálnak, a Kunságban is az őszi programok lesznek főszerepben. Érdemes elindulni, mert az előttünk álló napok valóban programkavalkáddal várnak mindannyiunkat! Íme, egy kis ízelítő.

Tiszai Hal Napja program Szolnok
 A Tiszai Hal Napja programkavalkádot a kikapcsolódni vágyóknak Szolnokon
Fotó: Kiss János

Szeptember 26. – Tudományfesztivál az éjszakában

ABONY Kossuth Lajos toborzó beszédét idézik fel az abonyaik pénteken. Délután öt órakor a művelődési ház előtti téren várják az érdeklődőket egy közös, zenés ünneplésre.

JÁSZLADÁNY Pénteken kezdődik a Ladány Napja elnevezésű két napos programsorozat a település központjában. Délután kettőkor felavatják az elhunyt helyi roma muzsikusok emléktábláját a Nemzeti Összetartozás Emlékparkban.

KUNHEGYES A kiemelt városi rendezvénynek számító Mihály Napi Sokadalom programjait szeptember 26-án és 27-én tartják meg a településen. Pénteken délután három órától a művelődési házban könyvbemutatóval, kiállítással, színházi előadással veszi kezdetét a sorozat.

SZOLNOK Várva várunk vártúrán – a Turizmus Világnapja alkalmából. Indulás a Tourinform Szolnok iroda elől pénteken délután három órakor. A séta – melyet Kis Krisztián Bálint vezet – a Várkapu Látogatóközpontba vezet, ahol tárlatvezetés is lesz. A sétán résztvevők 900 forintos kedvezményes belépőjeggyel tekinthetik meg a kiállítást.

A Debreceni Egyetem Szolnok Campusa idén is csatlakozik az országos Kutatók Éjszakája rendezvényhez. A már majdnem két évtizede rendszeresen visszatérő őszi nagy tudományfesztivált szeptember 26-án rendezik meg. Lesz hangszerbemutató, bábelőadás, gyermekfoglalkoztató, ügyességi akadálypálya gyógytornászokkal és erőnléti edzővel, közös főzés és kóstoló dietetikusokkal, interaktív előadás az antibiotikumokról, kvízjáték a pénzről, ismerkedhetsz a védőnői és az ápolói hivatással és ezen az estén varázslatos lesz még a matematika is! Partnereik is csatlakoznak hozzájuk, érdekes és izgalmas programokkal készülnek, mellyel megtöltik a campus auláját és tantermeit.

A programhoz kapcsolódva a TIT Uránia Bemutató Csillagvizsgáló Szolnok - Kopernikusz-körbe is várják az érdeklődőket nívós előadásokkal, könyvbemutatóval és távcsövezéssel. Szeptember 26-án pénteken és 27-én szombaton is este hat órakor „nyit" a torony.

Szeptember 27. – programkavalkádot ígér a Tiszai Hal Napja

ABONY A Városunk Fejlődéséért Egyesület a mellrák megelőzése céljából szervezi meg a XIII. Bátorító, Figyelemfelhívó Sétát a településen. A rendezvény délután négy órakor kezdődik a Kultúra Házában.

JÁSZDÓZSA Hogy együtt ünnepeljék Szent Mihály napját és az ősz szépségeit, szeretettel várnak minden érdeklődőt szeptember 27-én a művelődési házban. A hagyományosnak számító tűzgyújtás mellett lehetőség nyílik a gyűjthető gombákkal való ismerkedésre a JóKa Túrákat is szervező Grósz házaspár jóvoltából, valamint idén első alkalommal megválasztják Jászdózsa legfinomabb lekvárját. Az estét a SMART zenekar koncertje zárja, akik este 11-ig garantálják a jó hangulatot.

JÁSZFELSŐSZENTGYÖRGY A XXX. Szüreti felvonulás és bálra várják a kikapcsolódni vágyókat szombaton. A résztvevők déltől gyülekeznek a Gosztony Aladár Közösségi Háznál, ahonnan egy órakor indul a felvonulás. A bál este nyolckor veszi kezdetét a közösségi házban.

JÁSZLADÁNY Folytatódik a Ladány Napja  programsorozat. Reggel hét órától változatos események várják a kikapcsolódni vágyókat. Fellépnek többek között a Bestiák, Peter Srámek és Gino.

JÁSZKARAJENŐ A IV. Jászkarajenői Szabadidős Lovasversenyt rendezik meg szombaton kilenc órától a lovascentrumban.

KUNHEGYES Folytatódik a Mihály Napi Sokadalom a Szabadság téri központi parkban (a Kálvin-szobor környékén). Szombaton reggeltől késő estig tartó kínálattal várják az érdeklődőket. Lesz torna, főzés, zenés, táncos események és a gasztrokínálat is bőséges lesz.

KUNSZENTMÁRTON Szombaton rendezik meg az Őszi Fesztivált a Helytörténeti Múzeumban. Kapunyitás: 15.45. Változatos és különlegs programok várják az érdeklődőket ezen az eseményen. A pálinkakóstolás mellett kétség kívül a legextrémebb programnak az amatőr szakáll- és bajuszmustra ígérkezik. A verseny öt órakor kezdődik a nagyszínpadon, a versenyzők három kategóriában mérethetik meg az arcszőrzetüket.

SZOLNOK Ezen a hétvégén rendezik meg a 12. Tiszai Hal Napja – Szolnoki Sparhelt Fesztivált a Tiszai Hajósok terén, a Múzsák terén és a Tisza-parton. A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. által szervezett kétnapos rendezvény kiváló kikapcsolódási lehetőség a családoknak, barátoknak és ismerősöknek a gyönyörű folyó partján. Kézműves foglalkozások és vásár, népi játszóházak, horgász- és főzőverseny, zenés programok várják az érdeklődőket, kicsiket – nagyokat. A Tiszai Hal Napja egyik legnépszerűbb programeleme délután kettő órától a már hagyományos haltelepítés, mely során sok-sok szorgos kéz segítségével 300 kilogramm halat engedünk a Tiszába. Este negyed hétkor Hevesi Tamás lép fel. A programok délelőtt kilenctől este kilencig várják a kikapcsolódni vágyókat.

Szombaton is zajlik a 61. Tiszaligeti Napok délelőtt kilenctől délután háromig a Tiszaligetben. Szolnok egyik legrégebbi sporteseményén a hagyományos sportágak mellett kerékpártúrával, gyalogtúrával, sportági bemutatókkal várják a lakosságot.

Szeptember 28. – kerekezés, jótékonykodás és orgonamuzsika

ABONY Csak csajok! Közös sportolásra várják az érdeklődő hölgyeket vasárnap délután az abonyi parkerdőben. Négy órától zumbázhatnak, 16.50-től pedig pilatesszel kerülhetnek egyensúlyba a résztvevők.

SZOLNOK Folytatódik a  12. Tiszai Hal Napja – Szolnoki Sparhelt Fesztivál. A változatos programok sorában ezen a napon veterán autó kiállítás is várjaz az érdeklődőket. A programok délelőtt kilenc és délután négy óra között látogathatók.

Hetedik alkalommal rendezik meg a Kertvárosi Kerekező elnevezésű őszi bringás napot a Kertvárosban vasárnap. Délelőtt tíztől délután egyig várják az érdeklődőket. Jönnek a Gördögök, akik egy szuper kerékpáros akadálypályával várják a kerékpárral érkező kicsiket és nagyokat. Lesz jótékonysági sütivásár is, a szolnoki jégpálya javára.
A helyszínen az szenior korosztályt egy önismereti játékkal, retró könyvkínálattal és érdekes játékokkal várják. Lesz csocsó, pingpong, tollaslabda, hullahopp. Rendőrségi kvízek és meglepetés ajándékok várják a résztvevőket, a program zárásaként pedig tombolát sorsolnak.

A zeneirodalom óriásainak, többek között Johann Sebastian Bachnak, Liszt Ferencnek, továbbá Bach előfutárának tekintett, 1653-ban Nürnbergben született Johann Pachelbel német barokk zeneszerzőnek és orgonistának a műveiben gyönyörködhetnek az érdeklődők vasárnap este hat órakor. Az Eötvös téri Szent József templomban elhangzó műveket Gyöngyössy-Szabó Viktor Gábor orgonaművész szólaltatja meg a templom orgonáján. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a hangversenyt követő kötetlen beszélgetésre is. Belépődíj nincs, de esetleges adományokat szívesen elfogadnak.

