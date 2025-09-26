Éjszaka a tudományok, napközben a halak kapnak főszerepet – hétvégi programdömping a Jászkunságban

Szolnokon a Tiszai Hal Napja ígér programkavalkádot a kikapcsolódni vágyóknak ezen a hétvégén. A Jászságban a szüretre és a Szent Mihály napi programokra koncentrálnak, a Kunságban is az őszi programok lesznek főszerepben. Érdemes elindulni, mert az előttünk álló napok valóban programkavalkáddal várnak mindannyiunkat! Íme, egy kis ízelítő.

Fotó: Kiss János

Szeptember 26. – Tudományfesztivál az éjszakában

ABONY Kossuth Lajos toborzó beszédét idézik fel az abonyaik pénteken. Délután öt órakor a művelődési ház előtti téren várják az érdeklődőket egy közös, zenés ünneplésre.

JÁSZLADÁNY Pénteken kezdődik a Ladány Napja elnevezésű két napos programsorozat a település központjában. Délután kettőkor felavatják az elhunyt helyi roma muzsikusok emléktábláját a Nemzeti Összetartozás Emlékparkban.

KUNHEGYES A kiemelt városi rendezvénynek számító Mihály Napi Sokadalom programjait szeptember 26-án és 27-én tartják meg a településen. Pénteken délután három órától a művelődési házban könyvbemutatóval, kiállítással, színházi előadással veszi kezdetét a sorozat.

SZOLNOK Várva várunk vártúrán – a Turizmus Világnapja alkalmából. Indulás a Tourinform Szolnok iroda elől pénteken délután három órakor. A séta – melyet Kis Krisztián Bálint vezet – a Várkapu Látogatóközpontba vezet, ahol tárlatvezetés is lesz. A sétán résztvevők 900 forintos kedvezményes belépőjeggyel tekinthetik meg a kiállítást.

A Debreceni Egyetem Szolnok Campusa idén is csatlakozik az országos Kutatók Éjszakája rendezvényhez. A már majdnem két évtizede rendszeresen visszatérő őszi nagy tudományfesztivált szeptember 26-án rendezik meg. Lesz hangszerbemutató, bábelőadás, gyermekfoglalkoztató, ügyességi akadálypálya gyógytornászokkal és erőnléti edzővel, közös főzés és kóstoló dietetikusokkal, interaktív előadás az antibiotikumokról, kvízjáték a pénzről, ismerkedhetsz a védőnői és az ápolói hivatással és ezen az estén varázslatos lesz még a matematika is! Partnereik is csatlakoznak hozzájuk, érdekes és izgalmas programokkal készülnek, mellyel megtöltik a campus auláját és tantermeit.