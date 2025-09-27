Rotyogtak és sültek a halas finomságok, több kategóriában is győztest hirdettek – galéria és videó

A valamire való tiszai halászlé, vagy akár a paprikás panírban készülő sülthal előkészítési munkálatai sokkal több időt és energiát követelnek meg a szakácstól, mint a halétel sütése, főzése. A szombati 12. szolnoki Tiszai Hal Napja és Sparhelt Fesztivál délelőttjén ezért már javában forrtak az üstök és sercegtek a tepsik, mivel a főzőcsapatok, illetve a rakpartra kitelepült vendéglősök kínálatára már nagyon áhítoztak a Tiszavirág-híd belvárosi hídfőjéhez özönlő érdeklődők.

Rotyogtam a finomabbnál finomabb ételek, idén is jó hangulatot hozott a Tiszai Hal Napja

Fotó: Nagy Balázs

A szolnoki Hamar Gyula – saját állítása szerint „virtigli főzelékmester” – szerint a Duna és a Tisza mentén, vagy bármely tájegység élő- és holtvize mentén csakis abban különböznek a halászlék, hogy azok „rottymesterei” mennyit öntöttek fel főzés előtt a garatra. Egyébiránt a bajai halászlé a gyufatészta miatt echte „bajai”, a szegedi pedig a híres erőspaprikájától valódi „szögedi”, míg a szolnoki "befogadó", hisz mindkét fajtát használja. Hamar Gyula szerint még saját hazájukban itt is, ott is eltérnek az elkészítési módok, mert minden szakács azt állítja, hogy ahogyan ő főz, az az igazi, hiszen több mint száz éves receptet követ. Ám ezt az állítását a mellette álló barátja azonnal meg is cáfolja...