Tiszai Hal Napja

Rotyogtak és sültek a halas finomságok, több kategóriában is győztest hirdettek – galéria és videó

Remek hangulat, finom fogások, sok-sok látogató. Idén is sokakat érdekelt a Tiszai Hal Napja, amelynek főző- és sütőversenyén már viszonylag korán győztest hirdetett a zsűri.

Mészáros Géza

A valamire való tiszai halászlé, vagy akár a paprikás panírban készülő sülthal előkészítési munkálatai sokkal több időt és energiát követelnek meg a szakácstól, mint a halétel sütése, főzése. A szombati 12. szolnoki Tiszai Hal Napja és Sparhelt Fesztivál délelőttjén ezért már javában forrtak az üstök és sercegtek a tepsik, mivel a főzőcsapatok, illetve a rakpartra kitelepült vendéglősök kínálatára már nagyon áhítoztak a Tiszavirág-híd belvárosi hídfőjéhez özönlő érdeklődők.

Finomabbnál finomabb halas fogasák készültek az idei Tiszai Hal Napja rendezvényén.
Rotyogtam a finomabbnál finomabb ételek, idén is jó hangulatot hozott a Tiszai Hal Napja 
Fotó: Nagy Balázs

A szolnoki Hamar Gyula – saját állítása szerint „virtigli főzelékmester” – szerint a Duna és a Tisza mentén, vagy bármely tájegység élő- és holtvize mentén csakis abban különböznek a halászlék, hogy azok „rottymesterei” mennyit öntöttek fel főzés előtt a garatra. Egyébiránt a bajai halászlé a gyufatészta miatt echte „bajai”, a szegedi pedig a híres erőspaprikájától valódi „szögedi”, míg a szolnoki "befogadó", hisz mindkét fajtát használja. Hamar Gyula szerint még saját hazájukban itt is, ott is eltérnek az elkészítési módok, mert minden szakács azt állítja, hogy ahogyan ő főz, az az igazi, hiszen több mint száz éves receptet követ. Ám ezt az állítását a mellette álló barátja azonnal meg is cáfolja...

Így telt a Tiszai Hal Napja

Fotók: Nagy Balázs

Tiszai Hal Napja: gyorsan győzteseket hirdettek

A szombati napon oly’ sok program és látnivaló akadt, hogy már kora délután a Fodor István mesterszakács, a Tiszti Klub Étterem cégtulajdonosa elnökölte szakmai zsűri ki is hirdette a főzőverseny eredményét. Az egyéb kategóriában az Eredeti Haltatár nevű formáció lett a győztes halfasírtjával, a sülthal kategóriában a Kinizsi Horgászegyesület bőségtálát hirdették ki elsőnek, míg a halászlé kategóriában a Kóbor Lovagok álltak a dobogó legmagasabb fokára. A Különdíjat idén a Rotary Club Szolnok csapata hódította el a hamisítatlanul halhús nélküli túrógombócaikkal.

A rendezvényszínpad közelében aztán gyorsan újabb tolongásra lehetett felfigyelni. A különdíjas Rotary Club Szolnok egyébiránt, jótékonysági rendezvényként idén Aranyhal-akciót szervezett az Autizmus Centrum játszótere bővítésének támogatására. A jubiláló várost is megünnepelve ez évben 950 sorszámozott Aranyhalat telepítettek egy méretes medencébe, melyek sorsjegyeit az adományozók darabonként kétezer forintért vásárolhattak meg napokkal korábban. Miután rövid időn belül minden Aranyhal-sorsjegy gazdára talált, így ki lehet számolni, hogy az árusítás felvállalásával az RC Szolnok közel 2 millió forint támogatást tudott nyújtani az Autizmus Centrumnak.

 

