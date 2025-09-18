Szolnok felpezsdül: halak, fények és fergeteges koncertek várnak!

Mozgalmas napok elé néznek Szolnok lakói: nem csak a Tiszai Hal napja közeleg, de több izgalmas és szórakoztató programmal is készül idén a város és a Szolnoki Sportcentrum – közte egy egészen új meglepetéssel is.

Rengeteg program vár ránk a következő tíz napban, és ebből csak egy a Tiszai Hal Napja!

Fotó: Avar Vanda

Idén is lesz Tiszai Hal napja – és ezen kívül még sok más is

Györfi Mihály polgármester az eseménysorozatot beharangozó sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy nehéz gazdasági körülmények között is sikerült megszervezni a rendezvényt, amiért külön hálával tartozik a Szolnoki Sportcentrumnak.

Szutorisz-Szügyi Csongor, a Szolnok 950 programiroda vezetője a programok kapcsán kiemelte: Szolnok több mint ezer éve a Tisza partján jött létre, a folyó biztosította a közlekedést, a megélhetést, a kereskedelmet, és ez a kötődés ma is meghatározó. A szeptemberi városi események sorában ezért került előtérbe a Tisza – a Gulyásfesztiváltól a Tiszaligeti Napokon át a Tiszai Hal napjáig.

Rózsa József, a Szolnoki Sportcentrum igazgatója hozzátette: a következő napokban több eseménnyel is ünneplik Szolnok kerek évfordulóját. A Fényfutás nevű rendezvény most először debütál majd, különleges hangulatot teremtve a Véső úti futópályán. Ezt követi a Tiszaligeti Napok, melyet idén már 61. alkalommal szerveznek meg, és szerdától szombatig tart majd. A négynapos esemény hagyományosan diáksportesemény, de évről évre közel ezer felnőtt is csatlakozik a többezer résztvevőhöz.

Halsimogató, koncertek és tábortűz

A programsorozat kiemelt része a Tiszai Hal napja, mely immár 12. alkalommal várja majd a látogatóka, akik két színpadon élvezhetik a koncerteket, gyermekműsorokat és akusztikus fellépéseket. A hagyományőrző események között horgászverseny, kecsegetelepítés, valamint a népszerű halsimogató szerepel, de idén is lehet majd nagy medencéből halakat kifogni. A gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a Tisza élővilágával, miközben a gasztronómia kedvelőit harcsából készült finomságok, kóstolók és a sparheltkiállítás várják.

A szombati nap fénypontja Hevesi Tamás koncertje, majd a Szent Mihály-naphoz kapcsolódó pásztortűz-gyújtás lesz, amely látványos és közösségformáló záróakkordja a fesztiválnak. A szervezők ezzel nemcsak a gasztronómiai élményeket, hanem a hagyományok ápolását és a közösségi összetartozást is fontosnak tartják.