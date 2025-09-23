3 órája
Négyszáz éves fák, különleges fajok, csodálatos fotókat és videót hoztunk a Tiszakürti Arborétumból
Kevesen gondolnák, hogy az Alföld közepén rejtőzik egy hely, ahol évszázados fák őrzik a múlt emlékeit. A Tiszakürti Arborétum olyan világot mutat meg, amely messze túlmutat egy egyszerű parkon.
Az Alföld a végtelen szántóföldjei és sík tájai mellett gyönyörű természetvédelmi területekkel is rendelkezik. Itt található az ország egyik legkülönlegesebb parkja, a Tiszakürti Arborétum, ahol több mint ezer növényfaj él egymás mellett 60 hektáron, és olyan fák magasodnak egymás mellett, amelyek már évszázadokkal ezelőtt gyökeret eresztettek a Tisza árterében.
Tiszakürti Arborétum rejtett kincse
Ahogy belépünk a kapun, csendes kertnek tűnik, de néhány lépés után mintha egy másik világba csöppennénk. Az utak árnyékos alagutakként kanyarognak a lombkoronák alatt, a tisztásokon platánok és fenyők magasodnak, a tavat átívelő hídnál nádas hajlong a látogató előtt.
A kastélykertből lett természetvédelmi terület
A 19. században a Bolza család álmodott parkot az egykori ártéri erdő helyére. Nem egyszerű kertészkedésről volt szó, tudatosan alakították ki a tágas tisztásokat, majd a magyar fafajok mellé különleges külföldi fajokat is telepítettek. Így kerültek ide platánok, amerikai tölgyek, fenyők és más exóták, amelyek ma is meghatározzák az arborétum képét.
A II. világháború után a park hanyatlásnak indult, de a helyi közösség és a szakemberek összefogásával 1962-ben hivatalosan is arborétummá vált. 2001 óta országos védettséget élvez, ami garancia arra, hogy értékei hosszú távon is fennmaradjanak.
Évszázados óriások és új élmények
Az arborétum legnagyobb vonzereje az idős fák látványa. Egyes tölgyek 350-400 évesek, törzskörméretük meghaladja az öt métert. Ezek az élő óriások igazi biológiai ritkaságok, a folyó menti táj történetének néma tanúi.
A kövezett sétautak, a kilátótorony, a látványtó és a modern látogatóközpont mind kényelmesen és tartalmasan időtöltést nyújtanak. A parkban fafaragó táborok alkotásai is láthatók, köztük a különleges Niké szobor, amely művészi értékével emelkedik ki.
Több mint botanikus kert
A Tiszakürti Arborétum minden évszakban gyönyörű látványt kínál. Tavasszal virágba borul, nyáron hűsítő árnyékot ad, ősszel színpompás lombkoronával kápráztat el, télen pedig csendes, nyugodt arcát mutatja.
Tiszakürti ArborétumFotók: Mészáros János
A látogató történelmet, természeti ritkaságot és emberi alkotást egyaránt felfedezhet.
A cikkben olvasható kerttörténet Tálas László írása alapján készült.
Soha nem látott összefogás indult egy családért, akiknek hónapok óta nincs fedél a fejük felett
Csernobil árnyéka a Jászkunságban – titkok a Pannónia Szőrmegyár körül – galériával, videóval