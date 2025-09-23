Négyszáz éves fák, különleges fajok, csodálatos fotókat és videót hoztunk a Tiszakürti Arborétumból

Az Alföld a végtelen szántóföldjei és sík tájai mellett gyönyörű természetvédelmi területekkel is rendelkezik. Itt található az ország egyik legkülönlegesebb parkja, a Tiszakürti Arborétum, ahol több mint ezer növényfaj él egymás mellett 60 hektáron, és olyan fák magasodnak egymás mellett, amelyek már évszázadokkal ezelőtt gyökeret eresztettek a Tisza árterében.

A Tiszakürti Arborétum az Alföld egyik legkülönlegesebb természeti kincseit őrzi

Fotó: Mészáros János

Tiszakürti Arborétum rejtett kincse

Ahogy belépünk a kapun, csendes kertnek tűnik, de néhány lépés után mintha egy másik világba csöppennénk. Az utak árnyékos alagutakként kanyarognak a lombkoronák alatt, a tisztásokon platánok és fenyők magasodnak, a tavat átívelő hídnál nádas hajlong a látogató előtt.

A kastélykertből lett természetvédelmi terület

A 19. században a Bolza család álmodott parkot az egykori ártéri erdő helyére. Nem egyszerű kertészkedésről volt szó, tudatosan alakították ki a tágas tisztásokat, majd a magyar fafajok mellé különleges külföldi fajokat is telepítettek. Így kerültek ide platánok, amerikai tölgyek, fenyők és más exóták, amelyek ma is meghatározzák az arborétum képét.

A II. világháború után a park hanyatlásnak indult, de a helyi közösség és a szakemberek összefogásával 1962-ben hivatalosan is arborétummá vált. 2001 óta országos védettséget élvez, ami garancia arra, hogy értékei hosszú távon is fennmaradjanak.

Az utak árnyékos alagutakként kanyarognak a lombkoronák alatt

Fotó: Mészáros János

Évszázados óriások és új élmények

Az arborétum legnagyobb vonzereje az idős fák látványa. Egyes tölgyek 350-400 évesek, törzskörméretük meghaladja az öt métert. Ezek az élő óriások igazi biológiai ritkaságok, a folyó menti táj történetének néma tanúi.

A park különlegessége a fából faragott Niké szobra

Fotó: Mészáros János

A kövezett sétautak, a kilátótorony, a látványtó és a modern látogatóközpont mind kényelmesen és tartalmasan időtöltést nyújtanak. A parkban fafaragó táborok alkotásai is láthatók, köztük a különleges Niké szobor, amely művészi értékével emelkedik ki.

Több mint botanikus kert

A Tiszakürti Arborétum minden évszakban gyönyörű látványt kínál. Tavasszal virágba borul, nyáron hűsítő árnyékot ad, ősszel színpompás lombkoronával kápráztat el, télen pedig csendes, nyugodt arcát mutatja.