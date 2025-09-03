Új óvoda és felújított intézmények – milliárdos támogatás érkezik Szolnokra

Szalay Ferenc Szolnok és térsége fejlesztéséért felelős miniszteri biztos és dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő több mint 3 milliárd forintos támogatásról adott tájékoztatást, melyből kiderül: több közösségi intézmény megújítását és egy teljesen új óvoda felépítését tudják megvalósítani az elkövetkező két évben.

dr. Kállai Mária és Szalay Ferenc a lebontásra váró, régi óvodai épület előtt. Többek között erre a projektre is fordítanak a most érkező több mint 3 milliárd forintos támogatásból.

Fotó: Fotó: Mészáros János

Több mint 3 milliárd forintos támogatás érkezik Szolnoknak – ezekre jut belőle

Rendkívül fontos beruházások veszik kezdetüket a közeljövőben ami bizonyítja, hogy a magyar kormány és Szolnok kapcsolata folyamatosan eredményes – kezdte a sajtótájékoztatót dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő. Mint elmondta, a TOP Plusz forrásból érkező 3,2 milliárd forintos forrás több intézmény felújítását is fedezi.

A támogatásból megvalósítják a 2024-ben átadott, több mint 1 milliárd forintos támogatásból felépült vadonatúj szandaszőlősi Eszterlánc Óvoda régi épületének lebontását, amelynek helyén egy modern udvar létesül. A pénzből kerítés és kert épül, kialakítják a fizikai aktivitásra építő programok infrastrukturális hátterét és zöld-felület fejlesztés is megvalósul.

A tervek között szerepel a Kertvárosi tagintézmény „kiköltöztetése” a Vízpart körútra, ahol egy 75 férőhelyes, 3 csoportszobával rendelkező, európai igényeknek megfelelő, modern új óvoda felépítését tervezik. Mint elhangzott, ez a városrész az utóbbi években igen népszerű lett a fiatal házasok, kisgyermekes családok körében, így megnőtt az igény egy korszerű óvodára. Az erre vonatkozó tervek már 2022-ben elkészültek, ám akkor az építési költségek nagymértékű emelkedéséből adódó forráshiány kezelése érdekében a támogatási összeg átcsoportosításáról döntött a közgyűlés. Most azonban a TOP Plusz forrásból ismét megnyílt a lehetőség a fontos projekt kivitelezésére.

Ez a látványterve a Vízpart körútra tervezett Kerekerdő Óvodának.

Fotó: Beküldött

A támogatásból a Széchenyi városrészben működő Zengő óvoda teljes körű felújítása és korszerűsítése is megvalósul, amely magában foglalja a gépészeti és villamos rendszerek rekonstrukcióját, a napelemrendszer kiépítését, az akadálymentesítést, a csapadékvíz-elvezetés modernizálását, valamint a homlokzat, nyílászárók és udvari burkolatok megújítását.