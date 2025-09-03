1 órája
Új óvoda és felújított intézmények – milliárdos támogatás érkezik Szolnokra
Szolnok jelentős állami hozzájárulásban részesül, amely több intézményt is érint. A több mint 3 milliárd forintos támogatás óvoda, iskola és idősek otthona felújítását biztosítja a közeljövőben. A várható fejlesztésekről dr. Kállai Mária és Szalay Ferenc tartott sajtótájékoztatót.
Szalay Ferenc Szolnok és térsége fejlesztéséért felelős miniszteri biztos és dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő több mint 3 milliárd forintos támogatásról adott tájékoztatást, melyből kiderül: több közösségi intézmény megújítását és egy teljesen új óvoda felépítését tudják megvalósítani az elkövetkező két évben.
Több mint 3 milliárd forintos támogatás érkezik Szolnoknak – ezekre jut belőle
Rendkívül fontos beruházások veszik kezdetüket a közeljövőben ami bizonyítja, hogy a magyar kormány és Szolnok kapcsolata folyamatosan eredményes – kezdte a sajtótájékoztatót dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő. Mint elmondta, a TOP Plusz forrásból érkező 3,2 milliárd forintos forrás több intézmény felújítását is fedezi.
A támogatásból megvalósítják a 2024-ben átadott, több mint 1 milliárd forintos támogatásból felépült vadonatúj szandaszőlősi Eszterlánc Óvoda régi épületének lebontását, amelynek helyén egy modern udvar létesül. A pénzből kerítés és kert épül, kialakítják a fizikai aktivitásra építő programok infrastrukturális hátterét és zöld-felület fejlesztés is megvalósul.
A tervek között szerepel a Kertvárosi tagintézmény „kiköltöztetése” a Vízpart körútra, ahol egy 75 férőhelyes, 3 csoportszobával rendelkező, európai igényeknek megfelelő, modern új óvoda felépítését tervezik. Mint elhangzott, ez a városrész az utóbbi években igen népszerű lett a fiatal házasok, kisgyermekes családok körében, így megnőtt az igény egy korszerű óvodára. Az erre vonatkozó tervek már 2022-ben elkészültek, ám akkor az építési költségek nagymértékű emelkedéséből adódó forráshiány kezelése érdekében a támogatási összeg átcsoportosításáról döntött a közgyűlés. Most azonban a TOP Plusz forrásból ismét megnyílt a lehetőség a fontos projekt kivitelezésére.
A támogatásból a Széchenyi városrészben működő Zengő óvoda teljes körű felújítása és korszerűsítése is megvalósul, amely magában foglalja a gépészeti és villamos rendszerek rekonstrukcióját, a napelemrendszer kiépítését, az akadálymentesítést, a csapadékvíz-elvezetés modernizálását, valamint a homlokzat, nyílászárók és udvari burkolatok megújítását.
Az elnyert pénzből a Mátyás király úti iskola épületének komplex felújítása is megtörténik, ezzel együtt azonban az intézmény funkciója is megváltozik: a tervek szerint a pedagógiai szakszolgálat költözik majd ebbe az épületbe. A teljes felújításra 861 millió forintot költhet a város és a tankerület.
Mindezeken felül a tervek tartalmazzák a Rákóczifalvi Idősek Otthonának felújítását is, amely 120 millió forintból valósul meg, és a Tószegi Általános Iskolára is jut 185 millió forint.
Szalay Ferenc kiemelte:
Függetlenül attól, hogy milyen helyzet is van Szolnokon, a városban élő emberek a legfontosabbak. Egy kormányzat szemében a emberek megsegítése, az életkörülmények javítása, a gyerekek életkilátásainak javítása az elsődleges prioritás.
A miniszteri biztos kihangsúlyozta, hogy idén csak a Thököly úti laktanya felújítására 60 milliárd forint támogatás kapott a város, szintén ebben az évben a TOP Plusz programból több, mint 15 milliárd, a Versenyképes Járások programból pedig félmilliárd érkezett be, de 2019 és 2025 között a Magyar Falu programból is jutott 2,8 milliárd forint a városnak.
A most bejelentett, 3,2 milliárd forintos támogatás tehát nem csupán épületek felújítását és új intézmények megépítését jelenti, hanem a szolnoki közösség jövőjébe történő befektetést is. Az óvodák, iskolák és idősotthon korszerűsítése hosszú távon erősíti a város megtartó erejét, és biztosítja, hogy a fiatalok és idősek egyaránt modern, biztonságos és élhető környezetben tölthessék mindennapjaikat.
