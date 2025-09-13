1 órája
Mutatjuk a fürdőt, ahol alig több mint 1000 forintért lehet gyógyulni az utószezonban
Utószezoni nyitvatartással várják a fürdőzni vágyókat Jászapátin. Mutatjuk, hogyan változik a Tölgyes Strand üzemeltetési rendje szeptember második felében.
Több fontos változás lépett életbe a jászapáti Tölgyes Strand működésében szeptemberben.
Kedvező áron élvezhetik a gyógyvíz jótékony hatását a Tölgyes Strand vendégei
– Az időjárási előrejelzést, valamint a jelenlegi és prognosztizált vendégszámokat figyelembe véve a tanmedencét szeptember 10-től üzemen kívül helyezték – tájékoztatott közösségi oldalán a Tölgyes – A klasszik Strand és Kemping. Szeptember 15-től 28-ig csökkentett szolgáltatásokat, kedvezményes jegyárakat kínálnak. Utószezoni nyitvatartás mellett, csütörtöktől vasárnapig csak a lenti termál medencét vehetik igénybe a vendégek, a többi medence üzemen kívül lesz.
– Az Apáti Kártya és a helyi lakos kedvezmény csak csütörtökön és pénteken vehető igénybe – írták. Apáti Kártyával 600 forintba kerül a belépő, a helyi lakos jegy 1000 forint. Hétvégén egységesen 1200 forint a belépőjegy, a helyi lakosoknak is.
A strandfürdő nyitvatartási ideje: csütörtök, péntek 12-18 óráig, szombat és vasárnap 10-18 óráig. A pénztár 17 órakor zár.
