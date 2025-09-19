3 órája
Két szolnoki iskola diákjai örülhetnek, egy kormányhatározat szerint végre új tornatermet kapnak
Tízéves keretprogramba szedi a tervezett beruházásokat az a kormányhatározat, mely néhány héttel ezelőtt született meg. A tervek szerint óriási összegeket fordítanak például a rendvédelemre, az egészségügyre, de milliókat különítettek el az oktatási intézmények fejlesztésére is. Van, ahol tornaterem épül. Szolnokon két intézményben is.
Augusztus végén jelent meg a következő tíz év fejlesztési tervét taglaló kormányhatározat, amelyből kiderül, hogy milyen beruházásokkal tervez 2035 végéig az Orbán-kormány. Az oktatás is szem elé kerül, több intézményben terveznek fejlesztéseket. Két szolnoki iskolában például tornaterem épül majd. Mutatjuk, hol.
A szóban forgó beruházásokat a Belügyminisztérium „jegyzi". Ahogyan az a határozatban olvasható: mindkettő fejlesztés 2030. végére valósulhat meg.
Ezekben az iskolákban tornaterem épül
S hogy melyek a kedvezményezett intézmények?
A tájékoztatás szerint a Varga Katalin Gimnázium tornaterem építésére 1 254 862 000 forintot fordít majd a kormány.
A Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornaterem építése pedig 831 072 000 forintból valósulhat majd meg.