Ezen a jászkunsági településen valósítják meg a sport mintaprojektet

A falu általános iskolájának tornaterme körül sok bonyodalom volt az elmúlt években, de úgy néz ki, hogy egy innovatív megoldással most végre felépül a tornaterem Tiszapüspökiben. Ez nem csak a mindennapi iskolai testnevelést oldja meg, de a helység közösségi életét is kedvezően befolyásolja majd.

Az iskolai testnevelésen túl a kézilabda és a foci edzések is újraindulhatnak, amint felépül a tornaterem Tiszapüspökiben.

Forrás: facebook.com / Tiszapüspöki Általános Iskola

Így valósul meg az új tornaterem Tiszapüspökiben

A szerződés értelmében az önkormányzat mint tulajdonos, a minisztérium mint finanszírozó, a karcagi tankerület mint végrehajtó, valamint az Országos Roma Önkormányzat mint fenntartó összefogott annak érdekében, hogy Tiszapüspökiben mintaprojektként épüljön fel egy korszerű, de költséghatékony sportlétesítmény. Ezzel egy hat éve gyűrűző problémát orvosoltak most sikerrel.

A beruházás mintegy 300 millió forintból valósul meg. A könnyűszerkezetes, sátorponyvával borított építmény kívülről egyszerűnek tűnik majd, belül azonban teljes értékű tornaterem lesz. A 22x45 méteres alapterület egy szabványméretű rekortán pályát rejt, amelyen kézilabda, kosárlabda, tenisz és más sportágak is űzhetők. A terem fűtéssel, világítással, szellőztetéssel és bordásfalakkal felszerelve érkezik.

„Ez a megoldás ideiglenesen kiválthatja a sokkal költségesebb, 600–700 millió forintos tornaterem-építést, és mintaprojektként más kistelepülések számára is példa lehet”

– hangsúlyozta Bander József.

A közösség szíve: a foci és a kézilabda

A tornaterem nemcsak a mindennapos testneveléshez jelent majd megoldást, hanem új lendületet adhat a helyi sportéletnek is. Tiszapüspökiben az utóbbi években kiemelt szerepet játszott a labdarúgás, és az immár 40 éves múltra visszatekintő, Kiscsatári József tanár úr „kezei között” született meg, és virágzott ki a kézilabda. A fedett sportolási lehetőségek hiánya azonban az elmúlt években visszavetette a helyi utánpótlást.

Idén sajnos inaktívak vagyunk, mert télen nem tudtunk hol edzeni. A szülők érthető módon nem szeretnék, hogy a gyerekek a hóban gyakoroljanak, így a fiatalok a szomszéd településekre mentek át. Ez számunkra nagy érvágás volt.

Az új tornateremmel azonban ismét otthon edzhetnek majd a gyerekek, a közösség pedig visszakaphatja a helyi fociélet és a kézilabda közösség pezsgését.