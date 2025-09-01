szeptember 1., hétfő

Törökszentmiklós

Félmilliárd forintból újul meg a népszerű strandfürdő, egy új attrakcióval is előrukkolnak

Fontos beruházásról adott hírt Herczeg Zsolt önkormányzati képviselő. A közeljövőben mintegy félmilliárd forintból újul meg a Törökszentmiklósi Strandfürdő. A szerkezeti elemek korszerűsítése mellett egy új attrakció is várja majd a vendéket.

Avar Vanda

A jelentős turisztikai fejlesztésnek köszönhetően hamarosan teljeskörű felújítást és bővítést hajtanak végre a Törökszentmiklósi Strandfürdő főépületén. A munkálatok érintik a fogadó előcsarnokot, a téli üzemhez kapcsolódó öltözőket és vizesblokkokat, a szaunákat, valamint a gyógyászati helyiségeket. De ezzel még nincs vége!

Törökszentmiklósi Strandfürdő
Közel félmilliárd forintból újul meg a Törökszentmiklósi Strandfürdő. Modern, energiahatékony és akadálymentes környezet várja majd a látogatókat
Forrás: Facebook.com / Törökszentmiklósi Városi Strandfürdő és Kemping

Egy új attrakciónak is örülhetnek majd a Törökszentmiklósi Strandfürdő vendégei

A nettó félmilliárd forintos beruházásnak köszönhetően átalakítják és bővítik a gyógyászati funkciókat, az öltözőket családbaráttá és az egész épületet akadálymentessé teszik – derül ki a térség országgyűlési képviselője, Herczeg Zsolt posztjából.

Emellett az energetikai szempontokat figyelembe véve végeznek átalakításokat, melynek során az épület minden szerkezeti elemét korszerűsítik: nem marad el sem a hőszigetelés, sem a nyílászárócsere, sőt, a fűtési és melegvíz-rendszert is a termálvíz hőenergiájának felhasználásával teszik modernebbé. A környezettudatosság jegyében egy 50 kWp teljesítményű napelempark is helyet kap az épületen, így a fenntarthatóság jegyében működhet majd a fürdő. A munkálatok részeként azbesztmentesítésre is sor kerül: eltűnik a régi hullámpala fedés, helyét biztonságos és korszerű megoldás váltja.

A fejlesztések során 300 négyzetméternyi új zöldterülettel és új növényekkel is bővül a külső tér, valamint a sérült zöld is részeket kicserélik. És bár a fejlesztések nem érintik a meglévő medencéket és külső vizesblokkokat, a gyerekek örömére egy mászófal is épül a strandon, valamint a zöldterületek is megújulnak.

 

