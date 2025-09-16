Traffipax és hirtelen fékezés: mutatjuk, hogy úszhatod meg a bírságot!

A gyorshajtásnak a mai rohanó világban rengeteg oka lehet, sokan sietnek, türelmetlenek, esetleg figyelmetlenek. Feltehetően alig akad olyan sofőr, aki még nem lépett át valamilyen sebességhatárt. Az igazi meglepetés akkor szokott jönni, amikor a megengedettnél többel haladunk, majd egyszer csak meglátunk egy traffipaxot. Rengetegen ilyenkor pánikszerűen vagy éppen reflexből, de azonnal a fékre lépnek. A rossz hír, hogy két éve már az is büntethető, ha valaki akár 1 km/órával túllépi a megengedett sebességet. Utánajártunk, hogy a vészfékezés segít-e ilyen helyzetekben vagy minden próbálkozásunk ellenére elkészült a nagyon drága fénykép.

Segít a vészféjezés a traffipax kicselezésében? Utánajártunk! Forrás: Illusztráció: origo.hu

Milyen távolságból mér a fix traffipax?

Először is érdemes tisztázni, hogy meddig lát el a traffipax. A fixen telepített traffipaxokat jellemzően 6,5 méteres magasságban láthatjuk. Sokan attól félnek, hogy a közutakon felszerelt fix sebességmérő kamerák hatótávolsága több száz méter. Az igazság ennél jóval megnyugtatóbb.

Szakértők szerint ezek az eszközök jóval kisebb távolságból dolgoznak hatékonyan. A fixen telepített radaros sebességmérők optimálisan 3-20 méteres távolságban tudnak pontos mérést végezni.

Fontos megjegyezni, hogy a látási viszonyok csak minimális hatást gyakorolnak az eszközök teljesítményére. Ezért az tévhit, hogy ködben vagy éjszaka nem mérnek jól. Érdemes megemlíteni a mobil, lézeres mérőeszközöket is. A telepített és a hordozható traffipaxok hatótávolsága között jelentős különbség van, az utóbbi akár több száz méterről is képes meghatározni a jármű sebességét.

Hol kell figyelni, hol található traffipax Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében?

A legfrissebb információk szerint a Jászkunságban összesen 14 fix traffipax van. Ezek közül

Szolnokon 4,

Törökszentmiklóson 1,

Rákóczifalván 1,

Öcsödön 1,

Kunszentmártonon 1,

Kunhegyesen 1,

Karcag 1,

Jászberényben 2,

Jászalsószentgyörgy 1,

Cserkeszőlőn 1 található.

Az autopalyamatrica.hu oldalán megtekinthető az országos traffipaxlista, amely azt is megmutatja, hol található telepített traffipax 2025-ben.