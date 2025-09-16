24 perce
Traffipax és hirtelen fékezés: mutatjuk, hogy úszhatod meg a bírságot!
Sok autós ismeri a helyzetet: halad az úton, majd hirtelen észreveszi a sebességmérőt. Reflexből a fékpedálra lép, bízva abban, hogy ezzel elkerülheti a bírságot. De vajon működik ez a módszer, tényleg kicselezhető a traffipax egy hirtelen vészfékezéssel? Eloszlatjuk a tévhiteket.
A gyorshajtásnak a mai rohanó világban rengeteg oka lehet, sokan sietnek, türelmetlenek, esetleg figyelmetlenek. Feltehetően alig akad olyan sofőr, aki még nem lépett át valamilyen sebességhatárt. Az igazi meglepetés akkor szokott jönni, amikor a megengedettnél többel haladunk, majd egyszer csak meglátunk egy traffipaxot. Rengetegen ilyenkor pánikszerűen vagy éppen reflexből, de azonnal a fékre lépnek. A rossz hír, hogy két éve már az is büntethető, ha valaki akár 1 km/órával túllépi a megengedett sebességet. Utánajártunk, hogy a vészfékezés segít-e ilyen helyzetekben vagy minden próbálkozásunk ellenére elkészült a nagyon drága fénykép.
Milyen távolságból mér a fix traffipax?
Először is érdemes tisztázni, hogy meddig lát el a traffipax. A fixen telepített traffipaxokat jellemzően 6,5 méteres magasságban láthatjuk. Sokan attól félnek, hogy a közutakon felszerelt fix sebességmérő kamerák hatótávolsága több száz méter. Az igazság ennél jóval megnyugtatóbb.
Szakértők szerint ezek az eszközök jóval kisebb távolságból dolgoznak hatékonyan. A fixen telepített radaros sebességmérők optimálisan 3-20 méteres távolságban tudnak pontos mérést végezni.
Fontos megjegyezni, hogy a látási viszonyok csak minimális hatást gyakorolnak az eszközök teljesítményére. Ezért az tévhit, hogy ködben vagy éjszaka nem mérnek jól. Érdemes megemlíteni a mobil, lézeres mérőeszközöket is. A telepített és a hordozható traffipaxok hatótávolsága között jelentős különbség van, az utóbbi akár több száz méterről is képes meghatározni a jármű sebességét.
Hol kell figyelni, hol található traffipax Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében?
A legfrissebb információk szerint a Jászkunságban összesen 14 fix traffipax van. Ezek közül
- Szolnokon 4,
- Törökszentmiklóson 1,
- Rákóczifalván 1,
- Öcsödön 1,
- Kunszentmártonon 1,
- Kunhegyesen 1,
- Karcag 1,
- Jászberényben 2,
- Jászalsószentgyörgy 1,
- Cserkeszőlőn 1 található.
Az autopalyamatrica.hu oldalán megtekinthető az országos traffipaxlista, amely azt is megmutatja, hol található telepített traffipax 2025-ben.
Segít a vészfékezés?
Mire a sofőr meglátja a készüléket, a mérés általában már rég megtörtént.
Aki traffipaxot látva vészfékezik, feleslegesen teszi, mert ezzel nem ússza meg a büntetést
– magyarázta egy gépjármű-szakoktató.
Ráadásul a hirtelen fékezés önmagában is veszélyes lehet, sok baleset forrása volt már. Ha valaki beleszalad a traffipaxba, az még mindig kisebb baj, mintha fékezés közben karambolt okoz
– tette hozzá.
A rendőrség is megerősítette: a sebességmérők olyan távból dolgoznak, hogy a fékezés szinte mindig késői.
Nem érdemes a készülékek láttán hirtelen lassítani, mert ezzel a többi közlekedőt is megtévesztheti a sofőr, és balesetveszélyes helyzetet teremthet
– hívta fel a figyelmet a rendőrség.
A biztosítók is vizsgálják, mi vezetett a balesethez. Ha bebizonyosodik, hogy valaki a traffipax miatt fékezett hirtelen, könnyen lehet, hogy a biztosító nem fizet kártérítést – írja a beol.hu.
Mit csináljunk, ha felbukkan a traffipax tábla?
A KRESZ-táblákat, amelyek a sebességmérésre figyelmeztetnek, 40–70 méterre helyezik el a készülékektől. A gyorshajtás rögzítése jellemzően már a tábla után történik.
A szakemberek szerint akkor tudjuk elkerülni a legbiztonságosabban a drága bírságokat, ha a szabályosan vezetünk. Ehhez nagy segítséget nyújthatnak a modern autókban elérhető sebességtartó rendszerek, valamint a navigációs alkalmazások, amelyek figyelmeztetnek a sebességhatárokra és az ismert mérési pontokra.
A legfontosabb tanács tehát nagyon egyszerű: tartsuk be a KRESZ szabályait, vezessünk előrelátóan, figyeljük a táblákat, és ne a traffipax kijátszásán gondolkozzunk, hanem a biztonságos közlekedésen. Aki a megengedett sebességhatáron belül vezet, annak nem kell attól tartania, hogy kellemetlen bírság vár rá a postaládában.
Brutális bírság járhat a gyorshajtásért
Ha a rendőrség helyszínen állítja meg a sofőrt, az intézkedő rendőr mérlegelhet, és dönthet figyelmeztetés vagy helyszíni bírság mellett. De ha a túllépés eléri a jogszabályban meghatározott mértéket – például 50 km/órás korlátnál 10 km/órát, 100 km/óránál 15 km/órát –, akkor már nincs mozgástér: a kötelező bírságot ki kell szabni.
Nemrégiben Fegyverneken filmbe illő jelenet zajlott. Az egyik utcában a BMW sofőrje nem törődött a szabályokkal, gázt adott, és csak úgy repesztett lakóövezeten belül. A sofőr 50 helyett 116 kilométer/órával hajtott, melyre a rendőrök természetesen felfigyeltek, és a szabályszegőt megállították, és 312 ezer forintos bírságot, illetve 8 közlekedési előéleti pontot szabtak ki rá.
Azt hitted, a nyár végével fellélegezhetsz, de nem is képzelnéd mi jön ősszel