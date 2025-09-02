szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Túrkeve

1 órája

Fontos fejlesztés valósult meg a nagykunsági városban: erre költötték a 100 millió forintot

Címkék#Túrkeve#pályázat#Sallai R Benedek#TOP _ PLUSZ

Jelentős fejlesztés történt Túrkevén. Közel 100 millió forintos támogatásból korszerűsítették a város iparterületének elöregedett elektromos hálózatát. Az új transzformátorokkal 10 meglévő vállalkozás számára biztosítják az üzembiztos működést.

Avar Vanda

Sallai R. Benedek, Túrkeve polgármestere közösségi oldalán osztotta meg a hírt, miszerint egy mintegy 100 millió forintos támogatást sikerült elnyernie Túrkevének a TOP Plusz keretében, melyet az Európai Unió és a magyar állam közösen finanszírozott. A pénzből megvalósult beruházásnak, az új transzformátoroknak köszönhetően május vége óta a helyi vállalkozások biztonságosabb, megbízhatóbb körülmények között működhetnek. 

Transzformátorokat üzemeltek be a 100 millió forintos támogatásból
A 100 millió forintos támogatásból két, egyenként 1000 kVA teljesítményű transzformátort üzemeltek be a Kinizsi utca 49. alatti iparterületen
Forrás: Facebook/Sallai R. Benedek

Ezért fontos a transzformátorok beüzemelése

A polgármester kiemelte, hogy a pénzt kifejezetten a gazdaság fejlesztésére lehetett fordítani, így a városvezetés olyan helyszínt keresett, ahol több helyi vállalkozásnak is egyszerre segíthet a beruházással. Ez a helyszín végül a Kinizsi utca 49. alatti, közel 11 hektáros iparterület lett, ahol egykor a legendás AFIT tröszthöz tartozó autójavító működött. A területen ma is tíz nehézipari vállalkozás dolgozik, ám az évtizedekkel ezelőtt kiépített elektromos rendszer mára teljesen elavult.

A mostani projektnek köszönhetően azonban két vadonatúj, egyenként 1000 kVA teljesítményű transzformátort üzemeltek be, melyek nemcsak a régóta működésképtelen berendezéseket váltották ki, hanem biztosítják a helyi cégek folyamatos és biztonságos működését is. 

A fejlesztés nemcsak a jelenlegi vállalkozásoknak jelent óriási segítséget, hanem új befektetők számára is vonzóbbá teheti Túrkeve iparterületét. 

A korszerű elektromos hálózat megléte kulcsfontosságú a város gazdasági fejlődésében

 – hangsúlyozta a polgármester.

Az új transzformátorokat már április közepén bekapcsolták, a projekt pedig május 31-én lezárult.

Túrkevén a közeljövőben egy egészen más jellegű beruházás is kezdetét veszi majd, aminek azonban nem a befektetők és vállalkozások, hanem a közösség tagjai – és legfőképpen a fiatalok fognak örülni. Erről a fejlesztésről ebben a cikkünkben írtunk bővebben.


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu