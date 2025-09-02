29 perce
Fontos fejlesztés valósult meg a nagykunsági városban: erre költötték a 100 millió forintot
Jelentős fejlesztés történt Túrkevén. Közel 100 millió forintos támogatásból korszerűsítették a város iparterületének elöregedett elektromos hálózatát. Az új transzformátorokkal 10 meglévő vállalkozás számára biztosítják az üzembiztos működést.
Sallai R. Benedek, Túrkeve polgármestere közösségi oldalán osztotta meg a hírt, miszerint egy mintegy 100 millió forintos támogatást sikerült elnyernie Túrkevének a TOP Plusz keretében, melyet az Európai Unió és a magyar állam közösen finanszírozott. A pénzből megvalósult beruházásnak, az új transzformátoroknak köszönhetően május vége óta a helyi vállalkozások biztonságosabb, megbízhatóbb körülmények között működhetnek.
Ezért fontos a transzformátorok beüzemelése
A polgármester kiemelte, hogy a pénzt kifejezetten a gazdaság fejlesztésére lehetett fordítani, így a városvezetés olyan helyszínt keresett, ahol több helyi vállalkozásnak is egyszerre segíthet a beruházással. Ez a helyszín végül a Kinizsi utca 49. alatti, közel 11 hektáros iparterület lett, ahol egykor a legendás AFIT tröszthöz tartozó autójavító működött. A területen ma is tíz nehézipari vállalkozás dolgozik, ám az évtizedekkel ezelőtt kiépített elektromos rendszer mára teljesen elavult.
A mostani projektnek köszönhetően azonban két vadonatúj, egyenként 1000 kVA teljesítményű transzformátort üzemeltek be, melyek nemcsak a régóta működésképtelen berendezéseket váltották ki, hanem biztosítják a helyi cégek folyamatos és biztonságos működését is.
A fejlesztés nemcsak a jelenlegi vállalkozásoknak jelent óriási segítséget, hanem új befektetők számára is vonzóbbá teheti Túrkeve iparterületét.
A korszerű elektromos hálózat megléte kulcsfontosságú a város gazdasági fejlődésében
– hangsúlyozta a polgármester.
Az új transzformátorokat már április közepén bekapcsolták, a projekt pedig május 31-én lezárult.
Túrkevén a közeljövőben egy egészen más jellegű beruházás is kezdetét veszi majd, aminek azonban nem a befektetők és vállalkozások, hanem a közösség tagjai – és legfőképpen a fiatalok fognak örülni. Erről a fejlesztésről ebben a cikkünkben írtunk bővebben.
Ekkora összeg jár a Jászsági Civil Vándordíjjal kitüntetett közösségnek
Elvesztette a harcot a Tisza óriásával a horgász, mégis ez lett a legboldogabb napja