Fontos fejlesztés valósult meg a nagykunsági városban: erre költötték a 100 millió forintot

Sallai R. Benedek, Túrkeve polgármestere közösségi oldalán osztotta meg a hírt, miszerint egy mintegy 100 millió forintos támogatást sikerült elnyernie Túrkevének a TOP Plusz keretében, melyet az Európai Unió és a magyar állam közösen finanszírozott. A pénzből megvalósult beruházásnak, az új transzformátoroknak köszönhetően május vége óta a helyi vállalkozások biztonságosabb, megbízhatóbb körülmények között működhetnek.

A 100 millió forintos támogatásból két, egyenként 1000 kVA teljesítményű transzformátort üzemeltek be a Kinizsi utca 49. alatti iparterületen

Forrás: Facebook/Sallai R. Benedek

Ezért fontos a transzformátorok beüzemelése

A polgármester kiemelte, hogy a pénzt kifejezetten a gazdaság fejlesztésére lehetett fordítani, így a városvezetés olyan helyszínt keresett, ahol több helyi vállalkozásnak is egyszerre segíthet a beruházással. Ez a helyszín végül a Kinizsi utca 49. alatti, közel 11 hektáros iparterület lett, ahol egykor a legendás AFIT tröszthöz tartozó autójavító működött. A területen ma is tíz nehézipari vállalkozás dolgozik, ám az évtizedekkel ezelőtt kiépített elektromos rendszer mára teljesen elavult.

A mostani projektnek köszönhetően azonban két vadonatúj, egyenként 1000 kVA teljesítményű transzformátort üzemeltek be, melyek nemcsak a régóta működésképtelen berendezéseket váltották ki, hanem biztosítják a helyi cégek folyamatos és biztonságos működését is.

A fejlesztés nemcsak a jelenlegi vállalkozásoknak jelent óriási segítséget, hanem új befektetők számára is vonzóbbá teheti Túrkeve iparterületét.

A korszerű elektromos hálózat megléte kulcsfontosságú a város gazdasági fejlődésében

– hangsúlyozta a polgármester.

Az új transzformátorokat már április közepén bekapcsolták, a projekt pedig május 31-én lezárult.

