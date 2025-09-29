szeptember 29., hétfő

CT-alapú tüdőszűrő program indult Karcagon, az egész országból várják a jelentkezőket

Címkék#program#szűrés#tüdőszűrés#cigaretta

Október 10-ig bárki jelentkezhet a 50–74 éves korosztály számára indított ingyenes tüdőszűrő programra a Karcagi Kátai Gábor Kórház Tüdőgondozójában.

Daróczi Erzsébet

A Karcagi Kátai Gábor Kórházban CT-vel végzett ingyenes tüdőszűrő program indult. Nagyné László Erzsébet főigazgató tájékoztatása szerint az október 10-ig tartó szűrés helye a Karcagi Kátai Gábor Kórház Tüdőgondozója. Fontos információ, hogy a szűrésre nemcsak karcagiak, hanem az ország bármely településén élők is jelentkezhetnek.

tüdőszűrő program fontos, ezért az egész országból lehet rá jelentkezni
Ingyenes tüdőszűrő program indult Karcagon, nem csak helyieknek
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

Ingyenes tüdőszűrő program

A szűrőprogramra azok jelentkezhetnek, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:

  • életkoruk 50 és 74 év közé esik,
  • jelenleg is erős dohányosok, vagy legfeljebb 15 éve tették le a cigarettát,
  • legalább 20 éven át napi egy doboz cigarettát szívtak el,
  • az elmúlt egy évben nem volt mellkas-CT vizsgálatuk.”

Az előzetes beszélgetés során rögzítik a kizárási kritériumokat, amelyek alapján eldől, javasolt-e a vizsgálat. A szűrés időpontjai: hétfőtől péntekig 15:30 és 17:30 között, szombaton és vasárnap 13:00 és 17:00 között.”

A szűrésre jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken: hétfőtől - péntekig 8:00-15:00 óra között a 06-59/507-102 telefonszámon, e-mailben: [email protected].

 

