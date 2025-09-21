Őt már senki nem állíthatja meg – így hódította meg a zsűrit a törökszentmiklósi énekes

Megható pillanatok szemtanúi lehettek azok, akik követték a TV2 Megasztár szombat esti válogatóját. A színpadra egy törékeny, de rendkívüli bátorságot sugárzó fiatal nő lépett: Turba Gabriella Törökszentmiklósról, aki autizmus spektrumzavarral él. A zsűri és a közönség perceken belül könnyek között tapsolta meg Turba Gabriella Megasztár színpadán nyújtott produkcióját.

A törökszentmiklósi Turba Gabriella Megasztárban nyújtott produkciója mindenkit elvarázsolt. Példaképe, a fotón is szereplő Nótár Mary dalával indult

Fotó: Beküldött / Forrás: Turba Gabriella

A zene volt a menedéke, árulta Turba Gabriella Megasztáros fellépése előtt

Gabriella nem először állt közönség elé: hosszú évek óta tagja a törökszentmiklósi Vadrózsák Citera Együttesnek és a Törökszentmiklósi Népdalkörnek, emellett több tehetségkutatón is bizonyított már. Tavaly nyáron például a Seuso Tehetségkutató Gálán szerzett döntős helyezést több száz szavazat támogatásával.

A Megasztár válogatóján azonban először beszélt ország-világ előtt arról, mennyit küzdött eddig. – Mindig is más voltam. Gyakran bántottak az iskolákban, soha nem voltak barátaim. Sokszor voltam szomorú és magányos. Az egyetlen mentsváram a zene volt – vallotta megindultan.

Nótár Mary dalával hódította meg a zsűrit

A fiatal énekesnő Nótár Mary Sorsunk hídja című dalát adta elő, hibátlanul és érzelmekkel telítve. A zsűritagok – Tóth Gabi, Marics Peti, Curtis és Herceg Erika – egymás után emelték ki Gabriella tiszta hangját és őszinteségét.

– Ez tökéletes volt. Mostantól senki nem mondhatja neked, hogy nem vagy énekesnő – fogalmazott Herceg Erika.

Tóth Gabi így fogalmazott: – Nagyon sokszor azt mondják az autizmusban szenvedőkre, hogy nem tudják kifejezni az érzéseiket. Nem szeretnek ölelkezni, nem szeretnek szemkontaktust létrehozni, de azon gondolkodtam, amikor énekeltél, hogy én ennek semmilyen jelét nem látom, mert hogy az isteni erő, amikor valakiben ott van a tehetség, ott van a hang és az érzések, amivel ki tudja fejezni, akkor minden, amit ránk diagnosztizálnak, valahogy a helyére kerül és elmúlik, és én abszolút nem láttam rajtad ebből semmit, hanem egy nagyon nagylelkű, fantasztikusan szép embert, széplelkű embert láttam a színpadon.



Curtis külön is hangsúlyozta, hogy nagyon szeretné, ha az ő csapatába kerülne be.

Példát mutatott mindenkinek

A produkció után nemcsak a zsűri, hanem a közönség soraiban ülők is könnyeikkel küzdöttek. Édesanyja, Turba Józsefné Marika alig tudott megszólalni a meghatottságtól, amikor látta lánya sikerét.