Enyhült a tűzveszély: csupán nyolc vármegyében érvényes még a korlátozás

Szeptember elsejétől több vármegyében is megszűnt a tűzgyújtási tilalom, amelyről a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szakmai javaslata alapján döntöttek. A korlátozás még nyolc vármegyében maradt érvényben, hiszen területükön nem hullott elegendő csapadék a tilalom megszüntetéséhez.

Tűzgyújtási tilalom: a tűzveszély mérsékelődésének köszönhetően több vármegyében is feloldották a korlátozást

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tájékoztatása alapján a feloldott területeken a felszín jelentős része átnedvesedett, ami a lehullott csapadék mennyiségének és intenzitásának köszönhető. Mivel így az erdőtüzek kialakulásának kockázata mérsékelődött, a Pest vármegyei települések – köztük Cegléd, Abony, Kőröstetétlen, Törtel, Jászkarajenő és Újszilvás – sem érintettek a további korlátozásban.

Jász-Nagykun Szolnok vármegye területén azonban nem bizonyult elegendőnek az elmúlt napok esőzése, így továbbra is tűzgyújtási tilalommal kell számolniuk a lakosoknak.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tűzgyújtási tilalom térképén az alábbi vármegyékben látható továbbra is piros jelzés: