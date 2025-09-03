szeptember 3., szerda

Tűzgyújtási tilalom

2 órája

Enyhült a tűzveszély: csupán nyolc vármegyében érvényes még a korlátozás

Címkék#csapadék#vármegye#tilalom

Az ország számottevő része fellélegezhet. Az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően több térségben is megszűnt a tűzgyújtási tilalom, és csupán nyolc vármegyében maradt érvényben a korlátozás. Mutatjuk a részleteket!

Nyitrai Fanni

Szeptember elsejétől több vármegyében is megszűnt a tűzgyújtási tilalom, amelyről a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szakmai javaslata alapján döntöttek. A korlátozás még nyolc vármegyében maradt érvényben, hiszen területükön nem hullott elegendő csapadék a tilalom megszüntetéséhez. 

tűzgyújtási tilalom feloldása
Tűzgyújtási tilalom: a tűzveszély mérsékelődésének köszönhetően több vármegyében is feloldották a korlátozást
Forrás: MW Archív

Tűzgyújtási tilalom: több vármegyében is feloldották a korlátozást

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tájékoztatása alapján a feloldott területeken a felszín jelentős része átnedvesedett, ami a lehullott csapadék mennyiségének és intenzitásának köszönhető. Mivel így az erdőtüzek kialakulásának kockázata mérsékelődött, a Pest vármegyei települések – köztük Cegléd, Abony, Kőröstetétlen, Törtel, Jászkarajenő és Újszilvás – sem érintettek a további korlátozásban.

Jász-Nagykun Szolnok vármegye területén azonban nem bizonyult elegendőnek az elmúlt napok esőzése, így továbbra is tűzgyújtási tilalommal kell számolniuk a lakosoknak. 

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tűzgyújtási tilalom térképén az alábbi vármegyékben látható továbbra is piros jelzés:

  1. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye;
  2. Heves vármegye;
  3. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye;
  4. Békés vármegye;
  5. Csongrád-Csanád vármegye;
  6. Hajdú-Bihar vármegye;
  7. Bács-Kiskun vármegye;
  8. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye.

 

