Enyhült a tűzveszély: csupán nyolc vármegyében érvényes még a korlátozás
Az ország számottevő része fellélegezhet. Az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően több térségben is megszűnt a tűzgyújtási tilalom, és csupán nyolc vármegyében maradt érvényben a korlátozás. Mutatjuk a részleteket!
Szeptember elsejétől több vármegyében is megszűnt a tűzgyújtási tilalom, amelyről a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szakmai javaslata alapján döntöttek. A korlátozás még nyolc vármegyében maradt érvényben, hiszen területükön nem hullott elegendő csapadék a tilalom megszüntetéséhez.
Tűzgyújtási tilalom: több vármegyében is feloldották a korlátozást
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tájékoztatása alapján a feloldott területeken a felszín jelentős része átnedvesedett, ami a lehullott csapadék mennyiségének és intenzitásának köszönhető. Mivel így az erdőtüzek kialakulásának kockázata mérsékelődött, a Pest vármegyei települések – köztük Cegléd, Abony, Kőröstetétlen, Törtel, Jászkarajenő és Újszilvás – sem érintettek a további korlátozásban.
Jász-Nagykun Szolnok vármegye területén azonban nem bizonyult elegendőnek az elmúlt napok esőzése, így továbbra is tűzgyújtási tilalommal kell számolniuk a lakosoknak.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tűzgyújtási tilalom térképén az alábbi vármegyékben látható továbbra is piros jelzés:
- Jász-Nagykun-Szolnok vármegye;
- Heves vármegye;
- Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye;
- Békés vármegye;
- Csongrád-Csanád vármegye;
- Hajdú-Bihar vármegye;
- Bács-Kiskun vármegye;
- Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye.
