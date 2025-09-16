Nem szűnt meg a veszély, de feloldották a tilalmat

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével szeptember 16-tól több vármegyében megszűnik a tűzgyújtási tilalom. Íme, a részletek!

Tűzgyújtási tilalom: szeptember 16-tól hat vármegyében vonják vissza a korlátozást

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

– Az elmúlt napokban lehullott csapadék mennyisége és intenzitása elegendő volt a felszíni holt biomassza átnedvesítésére, így csökkent az erdőtűz kialakulásának kockázata. Ennek köszönhetően keddtől újabb hat vármegyében visszavonják a tűzgyújtási tilalmat – olvasható a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tájékoztatásában.

Ezeken a helyeken megszűnik a tűzgyújtási tilalom

A közlemény részletezi, hogy melyek ezek a vármegyék.

Békés

Borsod-Abaúj-Zemplén

Hajdú-Bihar

Heves

Jász-Nagykun-Szolnok

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Fontos hangsúlyozni, hogy két vármegyében a lehullott eső mennyisége nem volt elegendő a tartós szárazság okozta problémák enyhítésére. Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben továbbra is érvényes a tűzgyújtási tilalom.

– A tűzgyújtási tilalom feloldása nem a tűzveszély megszűnését jelenti. A szabadtéri tüzek jelentős része emberi mulasztásból ered, ezért a Nébih ismételten arra figyelmezteti a lakosságot, hogy fokozott óvatossággal járjanak el, különösen az erdők közelében és a száraz növényzettel borított területeken – hívják fel a figyelmet a szakemberek.