2 órája
Nem szűnt meg a veszély, de feloldották a tilalmat
Segített az elmúlt időszakban lehullott csapadékmennyiség. A hatóságok döntése alapján újabb vármegyékben szűnt meg a tűzgyújtási tilalom. Mutatjuk, hogyan érinti ez a térségünket.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével szeptember 16-tól több vármegyében megszűnik a tűzgyújtási tilalom. Íme, a részletek!
– Az elmúlt napokban lehullott csapadék mennyisége és intenzitása elegendő volt a felszíni holt biomassza átnedvesítésére, így csökkent az erdőtűz kialakulásának kockázata. Ennek köszönhetően keddtől újabb hat vármegyében visszavonják a tűzgyújtási tilalmat – olvasható a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tájékoztatásában.
Ezeken a helyeken megszűnik a tűzgyújtási tilalom
A közlemény részletezi, hogy melyek ezek a vármegyék.
- Békés
- Borsod-Abaúj-Zemplén
- Hajdú-Bihar
- Heves
- Jász-Nagykun-Szolnok
- Szabolcs-Szatmár-Bereg
Fontos hangsúlyozni, hogy két vármegyében a lehullott eső mennyisége nem volt elegendő a tartós szárazság okozta problémák enyhítésére. Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben továbbra is érvényes a tűzgyújtási tilalom.
– A tűzgyújtási tilalom feloldása nem a tűzveszély megszűnését jelenti. A szabadtéri tüzek jelentős része emberi mulasztásból ered, ezért a Nébih ismételten arra figyelmezteti a lakosságot, hogy fokozott óvatossággal járjanak el, különösen az erdők közelében és a száraz növényzettel borított területeken – hívják fel a figyelmet a szakemberek.
Az érvényes tűzgyújtási szabályokról és aktuális korlátozásokról a www.erdotuz.hu és a www.katasztrofavedelem.hu oldalakon lehet tájékozódni.
