Nem szűnt meg a veszély, de feloldották a tilalmat

Segített az elmúlt időszakban lehullott csapadékmennyiség. A hatóságok döntése alapján újabb vármegyékben szűnt meg a tűzgyújtási tilalom. Mutatjuk, hogyan érinti ez a térségünket.

Rimóczi Ágnes

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével szeptember 16-tól több vármegyében megszűnik a tűzgyújtási tilalom. Íme, a részletek!

Tűzgyújtási tilalom visszavonás Jászkunság
Tűzgyújtási tilalom: szeptember 16-tól hat vármegyében vonják vissza a korlátozást
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

– Az elmúlt napokban lehullott csapadék mennyisége és intenzitása elegendő volt a felszíni holt biomassza átnedvesítésére, így csökkent az erdőtűz kialakulásának kockázata. Ennek köszönhetően keddtől újabb hat vármegyében visszavonják a tűzgyújtási tilalmat – olvasható a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tájékoztatásában.

Ezeken a helyeken megszűnik a tűzgyújtási tilalom

A közlemény részletezi, hogy melyek ezek a vármegyék.

  • Békés
  • Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Hajdú-Bihar
  • Heves
  • Jász-Nagykun-Szolnok
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg

Fontos hangsúlyozni, hogy két vármegyében a lehullott eső mennyisége nem volt elegendő a tartós szárazság okozta problémák enyhítésére. Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben továbbra is érvényes a tűzgyújtási tilalom.

– A tűzgyújtási tilalom feloldása nem a tűzveszély megszűnését jelenti. A szabadtéri tüzek jelentős része emberi mulasztásból ered, ezért a Nébih ismételten arra figyelmezteti a lakosságot, hogy fokozott óvatossággal járjanak el, különösen az erdők közelében és a száraz növényzettel borított területeken – hívják fel a figyelmet a szakemberek.

Az érvényes tűzgyújtási szabályokról és aktuális korlátozásokról a www.erdotuz.hu és a www.katasztrofavedelem.hu oldalakon lehet tájékozódni.

 

