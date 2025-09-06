Segítség a téli fűtéshez, így juthathatnak ingyen tűzifához a tiszakürtiek

Tiszakürtön idén is fűtési támogatást kapnak a rászoruló családok. A tűzifakérelmének benyújtására szeptember 8-tól nyílik lehetőség. A szükséges nyomtatványok elérhetők lesznek az Önkormányzati Hivatalban, a Családsegítő Szolgálatnál, Bogarasban, valamint letölthetők a település honlapjáról – olvasható Tiszakürt Község Önkormányzata közösségi oldalán.

Ebben az évben is igényelhető a szociális tűzifa

Fotó: Fotó: Kállai Márton / MW-archív

Ilyen esetekben jogosultak a lakosok a szociális tűzifa támogatására:

Eyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg 156 750 forintot.

Több együtt élő személy esetén az egy főre jutó havi jövedelem legfeljebb 128 250 forint.

A háztartás tagjainak nincs vagyona, és egyikük sem rendelkezik 20 mázsát meghaladó mennyiségű tűzifával.

A kérelmező rendelkezik fa tüzelésére alkalmas fűtőberendezéssel.

A lakóhelyet vagy tartózkodási helyet érvényes lakcímkártyával kell igazolni.

A szociális tűzifa iránti kérelmeket szeptember 30-ig lehet benyújtani a Tiszakürt Község Önkormányzati Hivatalában.