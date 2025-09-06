szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Segítség a téli fűtéshez, így juthathatnak ingyen tűzifához a tiszakürtiek

Közeleg a határidő, és most ismét lehetőség nyílik a rászoruló családok számára, hogy segítséget kapjanak a téli hónapokra. A szociális alapon igényelhető tűzifa sok tiszakürti háztartásnak jelenthet könnyebbséget.

Major Angéla

Tiszakürtön idén is fűtési támogatást kapnak a rászoruló családok. A tűzifakérelmének benyújtására szeptember 8-tól nyílik lehetőség. A szükséges nyomtatványok elérhetők lesznek az Önkormányzati Hivatalban, a Családsegítő Szolgálatnál, Bogarasban, valamint letölthetők a település honlapjáról – olvasható Tiszakürt Község Önkormányzata közösségi oldalán.

Ebben az évben is igényelhető a szociális tűzifa
Fotó: Fotó: Kállai Márton / MW-archív

Ilyen esetekben jogosultak a lakosok a szociális tűzifa támogatására:

  • Eyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg 156 750 forintot.
  • Több együtt élő személy esetén az egy főre jutó havi jövedelem legfeljebb 128 250 forint.
  • A háztartás tagjainak nincs vagyona, és egyikük sem rendelkezik 20 mázsát meghaladó mennyiségű tűzifával.
  • A kérelmező rendelkezik fa tüzelésére alkalmas fűtőberendezéssel.
  • A lakóhelyet vagy tartózkodási helyet érvényes lakcímkártyával kell igazolni.

A szociális tűzifa iránti kérelmeket szeptember 30-ig lehet benyújtani a Tiszakürt Község Önkormányzati Hivatalában.

 

