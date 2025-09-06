2 órája
Új autóval és számos fontos felszereléssel bővültek a földvári tűzoltók – galériával
Életmentő felszerelésekkel gyarapodott a tiszaföldvári tűzoltóság, többek között egy tűzoltóautóval.
Mostantól nem kell attól tartani, hogy lerobban a tűzoltóautó egy riasztás közben. Szinte új, és teljesen megbízható megbízható tűzoltóautó érkezett a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság laktanyájába, méghozzá Ausztriából. Az alig 25 ezer kilométert futott Mercedes korábban a radstadti tűzoltóságnál szolgált.
Új tűzoltóautó és életmentő felszerelések
A parancsnokságra az új jármű mellett életmentő felszerelések is érkeztek: modern hordágy, fényárbóc, generátor, balta, fejsze, vízszivattyú. A tiszaföldvári tűzoltóparancsnok egy csúcstechnológiás hőkamerával is kiegészítette a készletet, amely a füsttel teli helyiségekben segíthet megtalálni a bajbajutott embereket.
A fejlesztések beszerzése nem valósulhatott volna meg az összefogás nélkül. Vállalkozók, szerelők, nyelvtudással bíró önkéntesek és tűzoltók ugyanis egyaránt segédkeztek, ahol csak tudtak, hiszen a műszaki vizsgától a villanyszerelésig minden feladatot közösségi erőből oldottak meg – olvasható a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság közösségi oldalán.
Most már három gépjármű, egy elsődleges és két tartalék, valamint egy kisteherautó is a tűzoltók rendelkezésére áll. A további célok között szerepel a garázsbővítés, a tetőcsere, a szigetelés és egy rohamcsónak beszerzése is, hiszen a Tisza közelsége miatt a vízi mentésekre is fel kell készülni.
Új életmentő eszközök a tiszaföldvári tűzoltóságonFotók: Dobróka András
