A falu megszépítése céljával alakít új klubot a jászkunsági település

Megalakul a Faluszépítők Klubja Tiszaszentimrén – adta hírül hivatalos oldalán a település önkormányzata. A klub azért jön létre, hogy barátságosabbá és otthonosabbá tegyék a település köztereit. Ezt virágok ültetésével, bokrok, fák gondozásával szeretnék elérni. Az alakuló ülést szeptember 16-án, kedden, 17 órakor tartják a községházán. Aki tud, virághagymák, kisebb bokrok, cserjék, fák felajánlásával járulhat hozzá a társaság munkájához. A felajánlásokat az önkormányzat épületéhez várják.