szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tiszaszentimre

2 órája

A falu megszépítése céljával alakít új klubot a jászkunsági település

Címkék#Faluszépítők Klubja#alakulás#klub

Településük megszépítését, barátságosabbá tételét tűzik zászlajukra.

Rózsa Róbert
A falu megszépítése céljával alakít új klubot a jászkunsági település

A falu megszépítésére szövetkeznek Tiszaszentimrén: virágosítással, bokrok, fák gondozásával tennék még otthonosabbá a települést

Fotó: Facebook.com / Tiszaszentimre Községi Önkormányzat

Megalakul a Faluszépítők Klubja Tiszaszentimrén – adta hírül hivatalos oldalán a település önkormányzata. A klub azért jön létre, hogy barátságosabbá és otthonosabbá tegyék a település köztereit. Ezt virágok ültetésével, bokrok, fák gondozásával szeretnék elérni. Az alakuló ülést szeptember 16-án, kedden, 17 órakor tartják a községházán. Aki tud, virághagymák, kisebb bokrok, cserjék, fák felajánlásával járulhat hozzá a társaság munkájához. A felajánlásokat az önkormányzat épületéhez várják.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu