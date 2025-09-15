1 órája
A falu megszépítése céljával alakít új klubot a jászkunsági település
Településük megszépítését, barátságosabbá tételét tűzik zászlajukra.
A falu megszépítésére szövetkeznek Tiszaszentimrén: virágosítással, bokrok, fák gondozásával tennék még otthonosabbá a települést
Fotó: Facebook.com / Tiszaszentimre Községi Önkormányzat
Megalakul a Faluszépítők Klubja Tiszaszentimrén – adta hírül hivatalos oldalán a település önkormányzata. A klub azért jön létre, hogy barátságosabbá és otthonosabbá tegyék a település köztereit. Ezt virágok ültetésével, bokrok, fák gondozásával szeretnék elérni. Az alakuló ülést szeptember 16-án, kedden, 17 órakor tartják a községházán. Aki tud, virághagymák, kisebb bokrok, cserjék, fák felajánlásával járulhat hozzá a társaság munkájához. A felajánlásokat az önkormányzat épületéhez várják.
Mozgással és sok mosollyal indult az új tanév az ország egyik legsikeresebb Aktív Iskolájában
A szakértő elárulta, hogyan lehet megelőzni a rollerlopást