Húsz év ugrás egymilliárd forintból? Megújult a járműflotta Tiszafüreden – galériával, videóval

Húsz évet fiatalodni egy pillanat alatt? Lehetséges. Tiszafüred közszolgáltatása a példa rá, amely évtizedekkel vált ifjabbá azáltal, hogy hétfőn vadonatúj kukásautókkal gyarapodott az NHSZ Tisza Zrt., amely járműveket a Morotva Kerékpáros és Pihenőparkban adták át.

Egymilliárd forint értékben új kukásautókkal gyarapodott az NHSZ Tisza Zrt. a Mohu Zrt.-vel való együttműködés révén. Az új autókat Tiszafüreden adták át, a fotón Belkó Roland, az NHSZ Tisza ügyvezetője (balról), Runtág Tivadar, a Mohu operatív igazgatója és Ujvári Imre, Tiszafüred polgármestere

Fotó: Nagy Balázs

Modern, új kukásautókat kapott Tiszafüred

Igaz, a ráncfelvarrás nem is volt olcsó, mivel a Mercedes Euro 6E besorolású autóiból kapott tízet a cég a Mohu Zrt.-vel való együttműködés révén. E gépek értéke egyenként meghaladja a 100 millió forintot, így a Tiszafüreden most átadott beruházás összértéke egymilliárd forint feletti.

De Füred egyébként is nyertese a Mohu flottafiatalításának. Idén száz ilyen kukásautót adnak át országszerte, ebből „szerzett meg” az NHSZ Tisza tízet. Mint Runtág Tivadar, a Mohu Zrt. operatív igazgatója a helyszínen elmondta, az ez évi flottafrissítés mellett a jövőben ezer kocsit cserélnek le. És mivel a magyar településeket háromezer kukásautó járja, a programban a járműpark egyharmada újul meg.