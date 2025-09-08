1 órája
Húsz év ugrás egymilliárd forintból? Megújult a járműflotta Tiszafüreden – galériával, videóval
Egy csapásra óriásit javult Tiszafüred és környéke közszolgáltatása. Hétfőn egymilliárd forint értékben adtak át új kukásautókat a Tisza-tó fővárosában.
Húsz évet fiatalodni egy pillanat alatt? Lehetséges. Tiszafüred közszolgáltatása a példa rá, amely évtizedekkel vált ifjabbá azáltal, hogy hétfőn vadonatúj kukásautókkal gyarapodott az NHSZ Tisza Zrt., amely járműveket a Morotva Kerékpáros és Pihenőparkban adták át.
Modern, új kukásautókat kapott Tiszafüred
Igaz, a ráncfelvarrás nem is volt olcsó, mivel a Mercedes Euro 6E besorolású autóiból kapott tízet a cég a Mohu Zrt.-vel való együttműködés révén. E gépek értéke egyenként meghaladja a 100 millió forintot, így a Tiszafüreden most átadott beruházás összértéke egymilliárd forint feletti.
De Füred egyébként is nyertese a Mohu flottafiatalításának. Idén száz ilyen kukásautót adnak át országszerte, ebből „szerzett meg” az NHSZ Tisza tízet. Mint Runtág Tivadar, a Mohu Zrt. operatív igazgatója a helyszínen elmondta, az ez évi flottafrissítés mellett a jövőben ezer kocsit cserélnek le. És mivel a magyar településeket háromezer kukásautó járja, a programban a járműpark egyharmada újul meg.
Kukásautókat adtak át TiszafüredenFotók: Nagy Balázs
Környezetbarátabbá válik a hulladékszállítás
– Ez a beruházás segít biztonságosabbá, hatékonyabbá tenni a feladatellátást. Ezek a gépek sokkal több hulladékot tudnak tömöríteni a korábbi kukásautóknál. Utóbbiak maximum 6,5-7 tonnát voltak képesek elszállítani, az újak viszont 10-12 tonnát. Tehát kevesebbszer kell fordulniuk, csökken a szén-dioxid-kibocsátásuk. Emellett olyan kamerákkal, szenzorokkal felszereltek, amelyek tökéletes, 360 fokos kilátást biztosítanak kezelőik számára, így a járókelők biztonsága garantált. Ahogy a munkatársaké is, hiszen például ha a fellépő le van hajtva, nem enged tolatni a jármű, de előre is csak harminc kilométeres sebességgel haladhatunk – fejtette ki Runtág Tivadar. Hozzátette, a Mohu fontos vállalása az elöregedett járműpark felújítása. Mint mondta, a jelenlegi állomány átlagéletkora 15 év, ezt szeretnék megújítani, még biztonságosabbá tenni.
Mérföldkő a város közszolgáltatás-fejlesztése terén
– Mérföldkőhöz érkeztünk a város és a térség közszolgáltatás-fejlesztése terén – jelentette ki az átadón Tiszafüred polgármestere. Ujvári Imre arról szólt, az NHSZ Tisza hosszú évek óta megbízható partnere az önkormányzatoknak hulladékszállítás terén, most pedig a Mohu Zrt.-vel együttműködve „szintet lépnek”. – Az új járművek beszerzése nem csak látványra, de károsanyag-kibocsátásra tekintettel is egybevág céljainkkal: a Tisza-tó fővárosaként fontos számunkra a környezetvédelem és a fenntarthatóság – jelentette ki.
A városvezető kiemelte azt is, hogy a következő tíz-húsz évben még kiszámíthatóbbá válik a közszolgáltatás Tiszafüreden és a környékén. Emlékeztetett, az elmúlt években folyamatosan fejlődött a település ezen a téren.
- Néhány éve a Tisza-tavi Hulladékkezelő Központban épült modern előválogató csarnok,
- de fontos lépésnek tartja azt is, hogy a sárga kukák kikerültek immár minden helyi háztartásba.
A beruházás jelentőségét hangsúlyozta az eseményen az NHSZ Tisza ügyvezetője is. Belkó Roland a társaság kezelésében lévő járműpark megifjodását, a gépek környezetbarát, hatékony munkavégzését emelte ki.
