Beruházás

25 perce

Húsz év ugrás egymilliárd forintból? Megújult a járműflotta Tiszafüreden – galériával, videóval

Címkék#szoljon videó#NHSZ Tisza#Mohu#kukásautó#járműpark

Egy csapásra óriásit javult Tiszafüred és környéke közszolgáltatása. Hétfőn egymilliárd forint értékben adtak át új kukásautókat a Tisza-tó fővárosában.

Rózsa Róbert

Húsz évet fiatalodni egy pillanat alatt? Lehetséges. Tiszafüred közszolgáltatása a példa rá, amely évtizedekkel vált ifjabbá azáltal, hogy hétfőn vadonatúj kukásautókkal gyarapodott az NHSZ Tisza Zrt., amely járműveket a Morotva Kerékpáros és Pihenőparkban adták át.

új kukásautók, Tiszafüred, átadás, hulladékszállítás, közszolgáltatás, környezetvédelem, Tisza-tó, NHSZ Tisza Zrt
Egymilliárd forint értékben új kukásautókkal gyarapodott az NHSZ Tisza Zrt. a Mohu Zrt.-vel való együttműködés révén. Az új autókat Tiszafüreden adták át, a fotón Belkó Roland, az NHSZ Tisza ügyvezetője (balról), Runtág Tivadar, a Mohu operatív igazgatója és Ujvári Imre, Tiszafüred polgármestere
Fotó: Nagy Balázs

Modern, új kukásautókat kapott Tiszafüred

Igaz, a ráncfelvarrás nem is volt olcsó, mivel a Mercedes Euro 6E besorolású autóiból kapott tízet a cég a Mohu Zrt.-vel való együttműködés révén. E gépek értéke egyenként meghaladja a 100 millió forintot, így a Tiszafüreden most átadott beruházás összértéke egymilliárd forint feletti.

De Füred egyébként is nyertese a Mohu flottafiatalításának. Idén száz ilyen kukásautót adnak át országszerte, ebből „szerzett meg” az NHSZ Tisza tízet. Mint Runtág Tivadar, a Mohu Zrt. operatív igazgatója a helyszínen elmondta, az ez évi flottafrissítés mellett a jövőben ezer kocsit cserélnek le. És mivel a magyar településeket háromezer kukásautó járja, a programban a járműpark egyharmada újul meg.

Kukásautókat adtak át Tiszafüreden

Fotók: Nagy Balázs

Környezetbarátabbá válik a hulladékszállítás

– Ez a beruházás segít biztonságosabbá, hatékonyabbá tenni a feladatellátást. Ezek a gépek sokkal több hulladékot tudnak tömöríteni a korábbi kukásautóknál. Utóbbiak maximum 6,5-7 tonnát voltak képesek elszállítani, az újak viszont 10-12 tonnát. Tehát kevesebbszer kell fordulniuk, csökken a szén-dioxid-kibocsátásuk. Emellett olyan kamerákkal, szenzorokkal felszereltek, amelyek tökéletes, 360 fokos kilátást biztosítanak kezelőik számára, így a járókelők biztonsága garantált. Ahogy a munkatársaké is, hiszen például ha a fellépő le van hajtva, nem enged tolatni a jármű, de előre is csak harminc kilométeres sebességgel haladhatunk – fejtette ki Runtág Tivadar. Hozzátette, a Mohu fontos vállalása az elöregedett járműpark felújítása. Mint mondta, a jelenlegi állomány átlagéletkora 15 év, ezt szeretnék megújítani, még biztonságosabbá tenni.

Mérföldkő a város közszolgáltatás-fejlesztése terén

– Mérföldkőhöz érkeztünk a város és a térség közszolgáltatás-fejlesztése terén – jelentette ki az átadón Tiszafüred polgármestere. Ujvári Imre arról szólt, az NHSZ Tisza hosszú évek óta megbízható partnere az önkormányzatoknak hulladékszállítás terén, most pedig a Mohu Zrt.-vel együttműködve „szintet lépnek”. – Az új járművek beszerzése nem csak látványra, de károsanyag-kibocsátásra tekintettel is egybevág céljainkkal: a Tisza-tó fővárosaként fontos számunkra a környezetvédelem és a fenntarthatóság – jelentette ki.

A városvezető kiemelte azt is, hogy a következő tíz-húsz évben még kiszámíthatóbbá válik a közszolgáltatás Tiszafüreden és a környékén. Emlékeztetett, az elmúlt években folyamatosan fejlődött a település ezen a téren. 

  • Néhány éve a Tisza-tavi Hulladékkezelő Központban épült modern előválogató csarnok, 
  • de fontos lépésnek tartja azt is, hogy a sárga kukák kikerültek immár minden helyi háztartásba.

A beruházás jelentőségét hangsúlyozta az eseményen az NHSZ Tisza ügyvezetője is. Belkó Roland a társaság kezelésében lévő járműpark megifjodását, a gépek környezetbarát, hatékony munkavégzését emelte ki.

 

