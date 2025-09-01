Utazás előtt érdemes tájékozódni, új menetrend lépett életbe ezen a vonalon

A rugalmasabb vasúti csatlakozáshoz igazították az autóbusz járatok menetrendjét Jászberény és Nagykáta között – olvasható Jászberény honlapján. Mutatjuk, hol érhető el az új menetrend.

A vasúti csatlakozáshoz igazították az autóbuszok új menetrendjét Jászberény és Nagykáta között

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Mától érvényes az új menetrend

A Jászberény-Budapest vasúti közlekedéshez kapcsolódó autóbuszos csatlakozás érdekében változik a regionális autóbusz járatok menetrendje. A 120a számú zónázó személyvonatokhoz hangolva biztosítják mindkét irányban a 10-15 perces nagykátai átszállási lehetőséget. Munkanapokon csúcsidőszakban óránként, napközben kétóránként érhető el közvetlen vasúti csatlakozás, míg hétvégén a jelenlegi regionális járatmennyiséghez igazodó, de a vasúti menetrendhez illesztett közlekedést biztosítják – tájékoztatták az utasokat. A 498-as vonalszámú Nagykáta – Jászberény és a 499-es Jászberény – Nagykáta autóbusz útvonalakon szeptember elsejétől életbe lépett módosításokról bővebb információ Jászberény város honlapján található.