Tiszafüred

Új raktár épült a városban: kiderült, mire használják majd

Új raktárépület készült el a járási székhelyen. Diákok javát szolgálja majd.

Rózsa Róbert
Új raktár épült Tiszafüreden

Fotó: Facebook.com / Ujvári Imre

Elkészült a Tisza-tavi Alapfokú Művészeti Iskola új raktárépülete Tiszafüreden – jelentette be csütörtökön a város polgármestere. Ujvári Imre Árvai Zsigmond igazgatóval és Virág Tibor alpolgármesterrel kereste fel aznap az új raktárat, amelynek a megvalósításához az önkormányzat 2,5 millió forintot biztosított. A fejlesztésre azért volt szükség, mert a régi raktárat kinőtték, és szükség volt egy új helyre, ahol méltóképp tudják tárolni a viseleteket. Ujvári Imre hozzátette, ezen kívül felszabadult egy terem is, ahol az újonnan indított kézműves tanszakot működteti majd Szűcs Andrea fazekas népi iparművész.

