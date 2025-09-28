5 órája
Új raktár épült a városban: kiderült, mire használják majd
Új raktárépület készült el a járási székhelyen. Diákok javát szolgálja majd.
Új raktár épült Tiszafüreden
Fotó: Facebook.com / Ujvári Imre
Elkészült a Tisza-tavi Alapfokú Művészeti Iskola új raktárépülete Tiszafüreden – jelentette be csütörtökön a város polgármestere. Ujvári Imre Árvai Zsigmond igazgatóval és Virág Tibor alpolgármesterrel kereste fel aznap az új raktárat, amelynek a megvalósításához az önkormányzat 2,5 millió forintot biztosított. A fejlesztésre azért volt szükség, mert a régi raktárat kinőtték, és szükség volt egy új helyre, ahol méltóképp tudják tárolni a viseleteket. Ujvári Imre hozzátette, ezen kívül felszabadult egy terem is, ahol az újonnan indított kézműves tanszakot működteti majd Szűcs Andrea fazekas népi iparművész.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Sokkoló hét – autófeltörés után újabb támadás érte a szolnoki családot
Felismerhetetlenségig összeroncsolódott az autó – sokkoló fotók a két áldozatot követelő baleset helyszínéről