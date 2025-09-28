Új raktár épült a városban: kiderült, mire használják majd

Elkészült a Tisza-tavi Alapfokú Művészeti Iskola új raktárépülete Tiszafüreden – jelentette be csütörtökön a város polgármestere. Ujvári Imre Árvai Zsigmond igazgatóval és Virág Tibor alpolgármesterrel kereste fel aznap az új raktárat, amelynek a megvalósításához az önkormányzat 2,5 millió forintot biztosított. A fejlesztésre azért volt szükség, mert a régi raktárat kinőtték, és szükség volt egy új helyre, ahol méltóképp tudják tárolni a viseleteket. Ujvári Imre hozzátette, ezen kívül felszabadult egy terem is, ahol az újonnan indított kézműves tanszakot működteti majd Szűcs Andrea fazekas népi iparművész.

