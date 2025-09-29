Segítség négy keréken: új taggal bővül az újszászi polgárőrség

Kitartóan és sok áldozatot hozva teszik a dolgukat az újszászi polgárőrség tagjai. Egy kis löket a munkájukhoz: új szolgálati autót kapnak.

Így fest majd az újszászi polgárőrség legújabb tagja

Forrás: Dobozi Róbert/Facebook

Továbbra is várják az új tagokat az Újszász Városi Polgárőr Egyesületben, mindig szükség van olyan emberekre, akik tesznek a közért, a közbiztonságért. A szervezetnek nemsokára egy új tagja biztosan lesz, ahogy arról a város polgármestere beszámolt: egy null kilométeres hibrid Dacia Duster kerülhet az egyesület birtokába.

Sokan tettek a célért, melynek pozitív eredménye lett

– Mindez egy igazi összefogás eredménye – hangsúlyozta közösségi oldalán Dobozi Róbert. Ahogy a városvezető részletezte: Kovács Szilárd, az egyesület elnöke és Farkas Lilla állította össze a pályázatot, ami Pócs János országgyűlési képviselő hathatós támogatásának köszönhetően 7 millió forintos, önerő nélküli, pozitív eredménnyel zárult.

Mint megtudtuk: az összeg önmagában nem fedezte egy új gépjármű vételárát, ezért az egyesület elnöksége és a városvezetés az Országos Polgárőr Szövetséghez fordultak, ahol további egymillió forint támogatást hagytak jóvá erre a célra.

– Óriási köszönet dr. Túrós András elnök úrnak és Szabó Zoltán szakmai elnökhelyettesnek a közbenjárásért – hangsúlyozta Dobozi Róbert, aki arról is beszámolt, hogy az OPSZ-től kapott összeget az önkormányzat megduplázta.

Az újszászi polgárőrség új tagja nemsokára szolgálatba áll

– Ez az összeg már megfelelő fedezetet nyújt egy vadonatúj gépjármű beszerzése mellett annak megfelelő dekorálására, és téli gumi garnitúrával történő felszerelésére is. Az új gépjármű hamarosan megérkezik az egyesülethez, és terveink szerint még ebben a hónapban szolgálatba áll a város utcáin. Nagy szükség lesz rá – emelte ki végül a településvezető.