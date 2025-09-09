Ha az időjárás engedni, szerdán kezdődik az útburkolati jelek festése ezen a szakaszon

- Előreláthatóan szeptember 10-én, szerdán indulnak az útburkolati jelek festési munkálatai Jászberényben a Rákóczi úton, a Jókai Mór/Fekete utca csomópontjának környezetétől a Sportpálya/Vécsey Ernő utca csomópontjáig - olvasható a város honlapján közzétett tájékoztatóban. A munkálatok várhatóan szeptember 11-én, csütörtökön folytatódnak.

A térképen pirossal jelölt útszakaszon előreláthatóan szerdán és csütörtökön festik majd az útburkolati jeleket

Fotó: Jászberény város honlapja

Útburkolati jelek festése miatt fokozott figyelmet kérnek

A munkálatok során az érintett útszakaszon található leállósáv burkolatjeleit újítják fel, ezért a munkavégzés zavartlansága érdekében arra kérik a közlekedőket, hogy ne álljanak meg, illetve ne parkoljanak a leállósávban. A munkálatok tervezett ütezemezése az időjárás függyvényében módosulhat - hívták fel a közlekedők figyelmét.