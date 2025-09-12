szeptember 12., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Igazi párbeszéd

1 órája

A kátyútól a tisztasági gondokig mindenről szó esett a lakossági fórumon

Címkék#vélemény#Tallinn-Alcsi#utcafórum

Közösségi eseményt tartottak az Ormos Imre parkban, ahol dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő és Ádám Csaba önkormányzati képviselő beszélgetett az érdeklődőkkel. Az utcafórum lehetőséget adott arra, hogy a helyiek közvetlenül osszák meg véleményüket, kérdéseiket, és közösen keressenek megoldásokat a felmerülő problémákra.

Szoljon.hu

Szeptember 12-én pénteken délután, fél 5-től várták az Ormos Imre parkba azokat a lakosokat, akik szerették volna megosztani gondolataikat dr. Kállai Mária országgyűlési képviselővel, valamint Ádám Csaba önkormányzati képviselővel. Az utcafórum célja az volt, hogy közvetlenebb formában hallgassák meg a helyiek észrevételeit, javaslatait. A résztvevőknek lehetőségük nyílt arra is, hogy privát beszélgetésben forduljanak a képviselőkhöz, akik egyenként hallgatták meg az érkezők felvetéseit. A visszajelzések alapján sokan elégedetten távoztak, hiszen közvetlenül oszthatták meg gondolataikat.

utcafórumot tartottak az Ormos Imre parkban
Az utcafórum közvetlen beszélgetéseknek adott lehetőséget
Fotó: Nyitrai Fanni

Utcafórumot szerveztek a Tallinn városrészben

Ádám Csaba önkormányzati képviselő arról tájékoztatott, hogy az utcafórum dr. Kállai Mária kezdeményezésének köszönhetően valósulhatott meg, amelynek célja, hogy Szolnok teljes területén lehetőséget teremtsenek a lakossággal való közvetlen találkozásra. Hangsúlyozta, hogy sokan nem tudják munka mellett felkeresni a képviselőket, ezért fontos, hogy emberközelibb, barátságosabb környezetben is megvitathassák a helyiek észrevételeit, az esetlegesen felmerül problémáit. Ahogyan Ádám Csaba kiemelte, az Ormos Imre parkban tartott utcafórum is ezt a célt szolgálta, hiszen a Tallinn–Alcsi városrész közösségi központjában barátságos, családiasabb hangulatban találkozhattak a lakosokkal.

– Elsődlegesen az érkezőkre bízzuk, hogy milyen témákat érintsünk a fórumon, hiszen a fókusz rajtuk van. Az ő problémáikat szeretnénk meghallgatni, és természetesen, ahogy látunk problémahalmazokat, csoportokat, azokból meg tudjuk állapítani, hogy mi az a kardinálisan fontos terület, ahol esetleg fejlesztésre, változtatásra lenne szükség, vagy pedig nagy társadalmi tömeget érintően kellene valahogy beavatkoznia az országgyűlési képviselőnek – részletezte Ádám Csaba, Szolnok megyei jogú város önkormányzati képviselője.

A közvetlen kapcsolattartás ereje

Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy képviselői munkája kezdete óta kiemelten fontosnak tartja a választópolgárokkal való rendszeres találkozást. 

A lakosok elérhetik:

  • telefonon;
  • e-mailben;
  • vagy fogadóórán is. 

Azonban hozzátette, hogy számára a személyes beszélgetések a legértékesebbek. Ezért szervez fórumokat, rendezvényeket, programokat, ahol közvetlenül hallhatja az emberek véleményét és felvetéseit.

– Azt remélem, hogy úgy érzik a lakosok, megszólítható vagyok. Nagyon fontosnak tartom, hogy időben halljam a problémákat, tudjunk beszélgetni, párbeszédet folytatni. Erre a mai nap is jó példa, hiszen még ha nem is értettünk mindenben egyet, sikerült közelíteni egymáshoz. Úgy gondolom, nagyon fontos, hogy egymás szemébe nézve próbáljunk közösen megoldást találni a felmerülő gondokra. A fő célom mindig is ez volt – mondta el dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő.

közvetlen bárbeszéd dr. Kállai Mária utcafórumán
A lakosok éltek a közvetlen beszélgetés lehetőségével. Az országgyűlési képviselő feljegyezte a problémákat és az érkezők elérhetőségét is, hogy a továbbiakban is tarthassák a kapcsolatot a fejleményekről
Fotó: Nyitrai Fanni

Helyi problémák, közös válaszok

Dr. Kállai Mária kiemelte, a beszélgetések során többen megerősítették, hogy a kormány jó úton halad azokkal az intézkedésekkel, melyek például a foglalkoztatást és a családtámogatásokat érintik. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy minden közösségben vannak fejlesztésre váró ügyek, amelyeket a helyi képviselőkkel együttműködve igyekeznek megoldani.

– Ádám Csaba képviselő úr vezetésével az egész Tallinn–Alcsi városrész megújult. Az Ormos Imre park egy csodálatos dolog, ha most körbenézünk. A helyi problémákra nyilván közösen keresünk megoldást, a kátyútól a fakivágásig, a területrendezésig vagy akár a buszmegállók tisztításáig – részletezte az országgyűlési képviselő.

Az érkezők örültek a közvetlen párbeszéd lehetőségének

Mikó Lászlóné figyelmét az egyik ismerőse hívta fel a lakossági fórumra. Azért érkezett a helyszínre, hogy a Tallinn városrész ügyeit hallhassa, megvitathassa gondolatait a képviselőkkel. Dr. Kállai Máriával folytatott beszélgetését jókedvűen idézte fel. 

– Nagyon aranyos volt, ideült mellém, és olyan jót beszélgettünk. Egy-két dolog volt, ami zavart csupán, amiért el is látogattam a fórumra. Az egyik, hogy telefonon nehezen elérhető az orvos az időpontkérésekkor, a másik pedig, hogy a Tallinn városrész tisztasági kérdéseire találjunk megoldást. Megnyugtattak, hogy rajta vannak az ügyön és csinálják. Úgy érzem, eredményes volt a beszélgetés – fejtette ki véleményét Mikó Lászlóné helyi lakos. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu