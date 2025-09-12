7 órája
A kátyútól a tisztasági gondokig mindenről szó esett a lakossági fórumon
Közösségi eseményt tartottak az Ormos Imre parkban, ahol dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő és Ádám Csaba önkormányzati képviselő beszélgetett az érdeklődőkkel. Az utcafórum lehetőséget adott arra, hogy a helyiek közvetlenül osszák meg véleményüket, kérdéseiket, és közösen keressenek megoldásokat a felmerülő problémákra.
Szeptember 12-én pénteken délután, fél 5-től várták az Ormos Imre parkba azokat a lakosokat, akik szerették volna megosztani gondolataikat dr. Kállai Mária országgyűlési képviselővel, valamint Ádám Csaba önkormányzati képviselővel. Az utcafórum célja az volt, hogy közvetlenebb formában hallgassák meg a helyiek észrevételeit, javaslatait. A résztvevőknek lehetőségük nyílt arra is, hogy privát beszélgetésben forduljanak a képviselőkhöz, akik egyenként hallgatták meg az érkezők felvetéseit. A visszajelzések alapján sokan elégedetten távoztak, hiszen közvetlenül oszthatták meg gondolataikat.
Utcafórumot szerveztek a Tallinn városrészben
Ádám Csaba önkormányzati képviselő arról tájékoztatott, hogy az utcafórum dr. Kállai Mária kezdeményezésének köszönhetően valósulhatott meg, amelynek célja, hogy Szolnok teljes területén lehetőséget teremtsenek a lakossággal való közvetlen találkozásra. Hangsúlyozta, hogy sokan nem tudják munka mellett felkeresni a képviselőket, ezért fontos, hogy emberközelibb, barátságosabb környezetben is megvitathassák a helyiek észrevételeit, az esetlegesen felmerül problémáit. Ahogyan Ádám Csaba kiemelte, az Ormos Imre parkban tartott utcafórum is ezt a célt szolgálta, hiszen a Tallinn–Alcsi városrész közösségi központjában barátságos, családiasabb hangulatban találkozhattak a lakosokkal.
– Elsődlegesen az érkezőkre bízzuk, hogy milyen témákat érintsünk a fórumon, hiszen a fókusz rajtuk van. Az ő problémáikat szeretnénk meghallgatni, és természetesen, ahogy látunk problémahalmazokat, csoportokat, azokból meg tudjuk állapítani, hogy mi az a kardinálisan fontos terület, ahol esetleg fejlesztésre, változtatásra lenne szükség, vagy pedig nagy társadalmi tömeget érintően kellene valahogy beavatkoznia az országgyűlési képviselőnek – részletezte Ádám Csaba, Szolnok megyei jogú város önkormányzati képviselője.
A közvetlen kapcsolattartás ereje
Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy képviselői munkája kezdete óta kiemelten fontosnak tartja a választópolgárokkal való rendszeres találkozást.
A lakosok elérhetik:
- telefonon;
- e-mailben;
- vagy fogadóórán is.
Azonban hozzátette, hogy számára a személyes beszélgetések a legértékesebbek. Ezért szervez fórumokat, rendezvényeket, programokat, ahol közvetlenül hallhatja az emberek véleményét és felvetéseit.
– Azt remélem, hogy úgy érzik a lakosok, megszólítható vagyok. Nagyon fontosnak tartom, hogy időben halljam a problémákat, tudjunk beszélgetni, párbeszédet folytatni. Erre a mai nap is jó példa, hiszen még ha nem is értettünk mindenben egyet, sikerült közelíteni egymáshoz. Úgy gondolom, nagyon fontos, hogy egymás szemébe nézve próbáljunk közösen megoldást találni a felmerülő gondokra. A fő célom mindig is ez volt – mondta el dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő.
Helyi problémák, közös válaszok
Dr. Kállai Mária kiemelte, a beszélgetések során többen megerősítették, hogy a kormány jó úton halad azokkal az intézkedésekkel, melyek például a foglalkoztatást és a családtámogatásokat érintik. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy minden közösségben vannak fejlesztésre váró ügyek, amelyeket a helyi képviselőkkel együttműködve igyekeznek megoldani.
– Ádám Csaba képviselő úr vezetésével az egész Tallinn–Alcsi városrész megújult. Az Ormos Imre park egy csodálatos dolog, ha most körbenézünk. A helyi problémákra nyilván közösen keresünk megoldást, a kátyútól a fakivágásig, a területrendezésig vagy akár a buszmegállók tisztításáig – részletezte az országgyűlési képviselő.
Az érkezők örültek a közvetlen párbeszéd lehetőségének
Mikó Lászlóné figyelmét az egyik ismerőse hívta fel a lakossági fórumra. Azért érkezett a helyszínre, hogy a Tallinn városrész ügyeit hallhassa, megvitathassa gondolatait a képviselőkkel. Dr. Kállai Máriával folytatott beszélgetését jókedvűen idézte fel.
– Nagyon aranyos volt, ideült mellém, és olyan jót beszélgettünk. Egy-két dolog volt, ami zavart csupán, amiért el is látogattam a fórumra. Az egyik, hogy telefonon nehezen elérhető az orvos az időpontkérésekkor, a másik pedig, hogy a Tallinn városrész tisztasági kérdéseire találjunk megoldást. Megnyugtattak, hogy rajta vannak az ügyön és csinálják. Úgy érzem, eredményes volt a beszélgetés – fejtette ki véleményét Mikó Lászlóné helyi lakos.
