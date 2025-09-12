A kátyútól a tisztasági gondokig mindenről szó esett a lakossági fórumon

Szeptember 12-én pénteken délután, fél 5-től várták az Ormos Imre parkba azokat a lakosokat, akik szerették volna megosztani gondolataikat dr. Kállai Mária országgyűlési képviselővel, valamint Ádám Csaba önkormányzati képviselővel. Az utcafórum célja az volt, hogy közvetlenebb formában hallgassák meg a helyiek észrevételeit, javaslatait. A résztvevőknek lehetőségük nyílt arra is, hogy privát beszélgetésben forduljanak a képviselőkhöz, akik egyenként hallgatták meg az érkezők felvetéseit. A visszajelzések alapján sokan elégedetten távoztak, hiszen közvetlenül oszthatták meg gondolataikat.

Fotó: Nyitrai Fanni

Utcafórumot szerveztek a Tallinn városrészben

Ádám Csaba önkormányzati képviselő arról tájékoztatott, hogy az utcafórum dr. Kállai Mária kezdeményezésének köszönhetően valósulhatott meg, amelynek célja, hogy Szolnok teljes területén lehetőséget teremtsenek a lakossággal való közvetlen találkozásra. Hangsúlyozta, hogy sokan nem tudják munka mellett felkeresni a képviselőket, ezért fontos, hogy emberközelibb, barátságosabb környezetben is megvitathassák a helyiek észrevételeit, az esetlegesen felmerül problémáit. Ahogyan Ádám Csaba kiemelte, az Ormos Imre parkban tartott utcafórum is ezt a célt szolgálta, hiszen a Tallinn–Alcsi városrész közösségi központjában barátságos, családiasabb hangulatban találkozhattak a lakosokkal.

– Elsődlegesen az érkezőkre bízzuk, hogy milyen témákat érintsünk a fórumon, hiszen a fókusz rajtuk van. Az ő problémáikat szeretnénk meghallgatni, és természetesen, ahogy látunk problémahalmazokat, csoportokat, azokból meg tudjuk állapítani, hogy mi az a kardinálisan fontos terület, ahol esetleg fejlesztésre, változtatásra lenne szükség, vagy pedig nagy társadalmi tömeget érintően kellene valahogy beavatkoznia az országgyűlési képviselőnek – részletezte Ádám Csaba, Szolnok megyei jogú város önkormányzati képviselője.

A közvetlen kapcsolattartás ereje

Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy képviselői munkája kezdete óta kiemelten fontosnak tartja a választópolgárokkal való rendszeres találkozást.