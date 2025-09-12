Előítéletek nélküli párbeszédre hívták a helyieket a képviselők

szeptember 12., péntek

A problémák megoldásának legfőbb kulcsa a kétoldalú kommunikáció: a panaszos elmondhatja, az érintett meghallgatja és lehetőség adódik a konstruktív együttműködésre. Ezzel a céllal valósult meg az utcai fórum a Sashalmi úton.

Utcai fórumot tartottak szerdán a Sashalmi és a Csaba út kereszteződésében, ahol az utóbbi időkben megnőtt lakossági elégedetlenséget igyekeztek orvosolni. Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő mellett Molnár Iván, a körzet önkormányzati képviselője és Hviszt Sándor, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is részt vett a beszélgetésen.

A város déli részén fekvő Sashalmi út nem tartozik a jó hírű környékek közé Szolnokon. Az utóbbi időben volt is lakossági panasz, ami úgy tűnik meghallgatásra talált, s most az utcafórumon az ott élők személyesen is elmondhatták, mi zavarja őket leginkább.

A Sashalmi úti fórum ugyan nem adott azonnali megoldást minden felmerült problémára, mégis fontos lépést jelentett a párbeszéd útján. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a közösségi feszültségeket nem utcai demonstrációk – a Mi Hazánk Mozgalom a hétvégére szervez felvonulást a városban –, hanem nyílt beszélgetések, közös gondolkodás és a kölcsönös tisztelet vezethetik a megoldás felé. A helyiek bíznak benne, hogy a most elindult egyeztetések kézzelfogható változásokat is hoznak a környék mindennapjaiban.

 

