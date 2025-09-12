2 órája
Előítéletek nélküli párbeszédre hívták a helyieket a képviselők
A problémák megoldásának legfőbb kulcsa a kétoldalú kommunikáció: a panaszos elmondhatja, az érintett meghallgatja és lehetőség adódik a konstruktív együttműködésre. Ezzel a céllal valósult meg az utcai fórum a Sashalmi úton.
Utcai fórumot tartottak szerdán a Sashalmi és a Csaba út kereszteződésében, ahol az utóbbi időkben megnőtt lakossági elégedetlenséget igyekeztek orvosolni. Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő mellett Molnár Iván, a körzet önkormányzati képviselője és Hviszt Sándor, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is részt vett a beszélgetésen.
Utcai fórum a Sashalmi úton
A város déli részén fekvő Sashalmi út nem tartozik a jó hírű környékek közé Szolnokon. Az utóbbi időben volt is lakossági panasz, ami úgy tűnik meghallgatásra talált, s most az utcafórumon az ott élők személyesen is elmondhatták, mi zavarja őket leginkább.
A Sashalmi úti fórum ugyan nem adott azonnali megoldást minden felmerült problémára, mégis fontos lépést jelentett a párbeszéd útján. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a közösségi feszültségeket nem utcai demonstrációk – a Mi Hazánk Mozgalom a hétvégére szervez felvonulást a városban –, hanem nyílt beszélgetések, közös gondolkodás és a kölcsönös tisztelet vezethetik a megoldás felé. A helyiek bíznak benne, hogy a most elindult egyeztetések kézzelfogható változásokat is hoznak a környék mindennapjaiban.
Újabb utcai verekedés tört ki Szolnokon, deszkával ütöttek egy földön fekvő férfit – videóval
A rendőrség jól ismeri az utcai verekedés érintettjét, itt a lista, mit lehet róla tudni