Belterületi utak újulnak meg

Szolnokkal közösen vág bele egy fontos projektbe Zagyvarékas – ennek sokan örülnek majd

Élhetőbb legyen a település, elégedettebbek legyenek a lakosok. Ez a célja annak a projektnek, mely Zagyvarékason zajlik az elkövetkező hónapokban. A kis település Szolnokkal együtt közösen valósítja meg a fontos útfejlesztést. Mutatjuk az együttműködés hátterét.

Rimóczi Ágnes

Útfejlesztés valósul meg a közeljövőben Zagyvarékason. Utánajártunk, a település mely utcáit érinti a felújítás.

útfejlesztés Zagyvarékason
Szolnokkal együtt közösen valósít meg egy fontos útfejlesztést Zagyvarékas
Fotó: Illusztráció / Forrás: Szoljon.hu Archív

A TOP Plusz pályázati program keretében Zagyvarékas önkormányzata pályázatot valósít meg „Belterületi utak felújítása Zagyvarékason” címmel konzorciumban Szolnok városával. Erről tájékoztatta hírportálunkat a zagyvarékasi önkormányzat.

Százhúsz millió forint támogatást nyertek

– A „Fenntartható városfejlesztés” elnevezésű felhívására benyújtott támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Igazgatóság vezetője 120 millió forint száz százalékos vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek ítélte – olvasható a sajtóközleményben.

Mint megtudtuk: a projekt a Széchenyi Terv Plusz Program keretében valósul majd meg.

– Az útfejlesztési projekt célja a település élhetőbbé tétele, a lakossági elégedettség és kötődés növelése a jelenleg műszakilag leromlott állapotú, egyes belterületi útszakaszok korszerűsítésével, burkolatrekonstrukciójával. Az útfejlesztések összességében mintegy 1628 méter hosszú útfelületet érintenek – részletezték a településvezetés illetékesei.

Mikor, hol valósulnak meg az útfejlesztések?

Hozzátették: a projekt tervezetten 2026. év első negyedévéig valósul meg.

A fejleszteni kívánt útszakaszok a Kossuth, Koszorú, Pozsonyi, Mártírok és Viola utcákon találhatók, illetve rövidebb szakaszokon a Rózsa, a Deák Ferenc és az Erdő utcák érintettek.

 

