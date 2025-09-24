szeptember 24., szerda

Tiszaszőlős

Csúszik a fejlesztés: fontos dolgot kér a polgármester

Technikai okokból később fejeződnek be az egyik Tisza-tavi út munkálatai.

Rózsa Róbert
Technikai okokból csúszik az útfelújítás Tiszaszőlős és Tiszaderzs között

Fotó: Facebook.com / Tiszaszőlős Községi Önkormányzat

A Tiszaszőlőstől a tiszaderzsi elágazásig tartó szakaszon az útfelújításhoz kapcsolódó padkázási munkálatok technikai okok miatt csak október második feléig fejeződnek be. Az érintett szakaszon minden közlekedőtől fokozott figyelemre és türelemre van szükség – írta a települési önkormányzat oldalán a község polgármestere. Soltész András tájékoztatott arról is: a tiszaszőlősi Fő út belterületi szakaszán a kátyúzási munkálatok szeptember végén kezdődnek meg, amely útszakaszon szintén forgalomkorlátozásra kell számítani.

 

