Csúszik a fejlesztés: fontos dolgot kér a polgármester
Technikai okokból később fejeződnek be az egyik Tisza-tavi út munkálatai.
Technikai okokból csúszik az útfelújítás Tiszaszőlős és Tiszaderzs között
Fotó: Facebook.com / Tiszaszőlős Községi Önkormányzat
A Tiszaszőlőstől a tiszaderzsi elágazásig tartó szakaszon az útfelújításhoz kapcsolódó padkázási munkálatok technikai okok miatt csak október második feléig fejeződnek be. Az érintett szakaszon minden közlekedőtől fokozott figyelemre és türelemre van szükség – írta a települési önkormányzat oldalán a község polgármestere. Soltész András tájékoztatott arról is: a tiszaszőlősi Fő út belterületi szakaszán a kátyúzási munkálatok szeptember végén kezdődnek meg, amely útszakaszon szintén forgalomkorlátozásra kell számítani.
