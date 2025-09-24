Csúszik a fejlesztés: fontos dolgot kér a polgármester

A Tiszaszőlőstől a tiszaderzsi elágazásig tartó szakaszon az útfelújításhoz kapcsolódó padkázási munkálatok technikai okok miatt csak október második feléig fejeződnek be. Az érintett szakaszon minden közlekedőtől fokozott figyelemre és türelemre van szükség – írta a települési önkormányzat oldalán a község polgármestere. Soltész András tájékoztatott arról is: a tiszaszőlősi Fő út belterületi szakaszán a kátyúzási munkálatok szeptember végén kezdődnek meg, amely útszakaszon szintén forgalomkorlátozásra kell számítani.