szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Folyamatosan dolgoznak

1 órája

Már nem kell sokat várni, fél éven belül megújul a hírhedten rossz jászkunsági út

Címkék#út#TOP#felújítás

Már javában dolgoznak a Tomajmonostorát Kunhegyessel összekötő út, a 3217-es felújításán. Fél éven belül elkészülhet az útfelújítás.

Szoljon.hu

Nem most lehet a legnagyobb sebességgel közlekedni Kunhegyes és Tomajmonostora között haladni, de ez nem is baj. Az útfelújítás miatt a 3217-es érintett szakaszán jelenleg is serényen dolgoznak a Strabag munkatársai. Ám ha elkészül, végre megfelelő körülmények között lehet majd közlekedni az eddig közismerten rossz állapotnak „örvendő” úton Tomaj-közeli részén.

útfelújítás a 3217-es úton
Javában zajlik az útfelújítás Tomajmonostora és Kunhegyes között
Fotó: Mészáros János

Jól halad az útfelújítás

Erre pedig nem is kell sokat várni. Mint Fazekas Szabolcs, Tomajmonostora polgármestere hírportálunknak elmondta, az útfejlesztés – amely a már korábban renovált szakasztól a hármas kilométerkőig tart – várhatóan fél éven belül elkészül.

A településvezető közlése szerint az út kétrétegű kőborítást kap húsz centiméteres vastagságon, georács és kétrétegű aszfalt kerül rá. A munkálatok 1,2 milliárd forintból valósulnak meg, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program jóvoltából. Fazekas Szabolcs hozzátette, októberben a következő szakasz felújítása is megkezdődik, amely révén a kunhegyesi vasúti átjáróig tartó rész újul meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu