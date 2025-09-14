1 órája
Már nem kell sokat várni, fél éven belül megújul a hírhedten rossz jászkunsági út
Már javában dolgoznak a Tomajmonostorát Kunhegyessel összekötő út, a 3217-es felújításán. Fél éven belül elkészülhet az útfelújítás.
Nem most lehet a legnagyobb sebességgel közlekedni Kunhegyes és Tomajmonostora között haladni, de ez nem is baj. Az útfelújítás miatt a 3217-es érintett szakaszán jelenleg is serényen dolgoznak a Strabag munkatársai. Ám ha elkészül, végre megfelelő körülmények között lehet majd közlekedni az eddig közismerten rossz állapotnak „örvendő” úton Tomaj-közeli részén.
Jól halad az útfelújítás
Erre pedig nem is kell sokat várni. Mint Fazekas Szabolcs, Tomajmonostora polgármestere hírportálunknak elmondta, az útfejlesztés – amely a már korábban renovált szakasztól a hármas kilométerkőig tart – várhatóan fél éven belül elkészül.
A településvezető közlése szerint az út kétrétegű kőborítást kap húsz centiméteres vastagságon, georács és kétrétegű aszfalt kerül rá. A munkálatok 1,2 milliárd forintból valósulnak meg, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program jóvoltából. Fazekas Szabolcs hozzátette, októberben a következő szakasz felújítása is megkezdődik, amely révén a kunhegyesi vasúti átjáróig tartó rész újul meg.
