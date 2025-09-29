Ki hitte volna? Ha vajat eszünk, egy rémisztő betegségtől is megvédhetjük a szervezetünket

Sokan rendszeresen vásárolnak vajat a mindennapi bevásárlásaik során. Ezekben a napokban kedvezményes áron juthatunk a reggelik fontos alapanyagából.

Kedves Olvasónk, ön szereti a vajat? Most kedvezményesen vásárolhatnak ilyen élelmiszert

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Újabb fordulat következett be a nemzetközi tejpiacon: az utóbbi napokban csökkent a vaj ára. A kedvezőbb beszerzési feltételek az Aldinál közvetlenül a fogyasztói árakban is megjelennek: a diszkontlánc hétfőtől jelentősen, átlagosan közel 15 százalékkal csökkenti a legkeresettebb, legnépszerűbb vajak árát – közölte az Aldi. A tartós leárazás hagyományos és laktózmentes termékekre egyaránt érvényes.

Többféle termék vásárolható kedvezményesen

A 82%-os zsírtartalmú Milsani Teavaj 250 grammos kiszerelésben 939 forint helyett 789 forintba kerül. A 250 grammos népszerű Ír vaj 1115 forint helyett 989 forintért érhető el, míg a szintén 250 grammos kiszerelésű, szintén 82%-os zsírtartalmú Desira márkázott vajat 889 forint helyett 769 forintért kínálja az ALDI.

A negyedkilós Milsani laktózmentes vaj 939 forint helyett a mai naptól érvényes fogyasztói ára csupán 789 forint, így a laktóz-intoleranciával érintett fogyasztók is jelentősen alacsonyabb áron juthatnak vajtermékhez.

Ez a négy népszerű saját márkás ALDI-termék adja az áruházlánc teljes vajforgalmának több mint felét, így a vásárlók a legkedveltebb vajakat a mai naptól mind a 185 ALDI-üzletben jelentősen olcsóbban tudják beszerezni.

Vannak dolgok, amiket rosszul tudunk a vajról

A vaj az egyik leggyakrabban használt, legnépszerűbb élelmiszerünk, amivel kapcsolatban elég sok tévhit él az emberek többségében. Összegyűjtöttük az öt leggyakoribb mítoszt, és persze eláruljuk az igazságot is.

Hűtve kell tárolni

A vajat fogyasztásig célszerű hűtőben tartani. Amikor azonban átkerül a vajtartóba, nyugodtan hagyhatod a pulton, akár 3-4 napig is. A lényeg: 20-21 foknál ne legyen melegebb abban a helyiségben, ahol tárolod. A sós vaj jobban bírja hűtés nélkül, mivel a só tartósítja a vajat. Magas zsírtartalma miatt egészségtelen

A vajra néhány évtizede még úgy tekintettek, mint mindenféle szív- és érrendszeri betegség fő okozójára, ami hizlal is. Ekkor jöttek divatba a margarinok és a vajízű kenhető növényi krémek. Azután 2014-ben megjelent egy tanulmány, amely kimondta, hogy a telített zsírok csökkentése az étrendben nem segít csökkenteni a szívbetegségek kockázatát, és kiderült, hogy a vaj nem a legrosszabb dolog a bolygón. Sőt időközben kiderült, hogy a margarin valójában sokkal egészségtelenebb, mint gondolták; igaz, az összetevők tekintetében az elmúlt években nagy változások történtek.

Valójában ha rendszeresen fogyasztunk jó minőségű vajat, ami gazdag antioxidánsokban, beleértve az A- és az E-vitamint, valamint a szelént, védjük a szervezetünket a szívbetegségek és a rák kialakulása ellen.