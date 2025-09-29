Ki hitte volna? Ha vajat eszünk, egy rémisztő betegségtől is megvédhetjük a szervezetünket

szeptember 29., hétfő

Egészséges vagy inkább hagyjuk ki az étkezésünkből? Régóta megosztó a vélemény erről az élelmiszerről, ám sokan mégis kedvelik. Számukra jó hír, hogy most hihetetlenül jó áron ajánl vajat az egyik diszkontáruház. Mutatjuk, hol és mikor.

Szoljon.hu

Sokan rendszeresen vásárolnak vajat a mindennapi bevásárlásaik során. Ezekben a napokban kedvezményes áron juthatunk a reggelik fontos alapanyagából.

vaj
Kedves Olvasónk, ön szereti a vajat? Most kedvezményesen vásárolhatnak ilyen élelmiszert
Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Újabb fordulat következett be a nemzetközi tejpiacon: az utóbbi napokban csökkent a vaj ára. A kedvezőbb beszerzési feltételek az Aldinál közvetlenül a fogyasztói árakban is megjelennek: a diszkontlánc hétfőtől  jelentősen, átlagosan közel 15 százalékkal csökkenti a legkeresettebb, legnépszerűbb vajak árát – közölte az Aldi. A tartós leárazás hagyományos és laktózmentes termékekre egyaránt érvényes.

Többféle termék vásárolható kedvezményesen

A 82%-os zsírtartalmú Milsani Teavaj 250 grammos kiszerelésben 939 forint helyett 789 forintba kerül. A 250 grammos népszerű Ír vaj 1115 forint helyett 989 forintért érhető el, míg a szintén 250 grammos kiszerelésű, szintén 82%-os zsírtartalmú Desira márkázott vajat 889 forint helyett 769 forintért kínálja az ALDI.

A negyedkilós Milsani laktózmentes vaj 939 forint helyett a mai naptól érvényes fogyasztói ára csupán 789 forint, így a laktóz-intoleranciával érintett fogyasztók is jelentősen alacsonyabb áron juthatnak vajtermékhez.

Ez a négy népszerű saját márkás ALDI-termék adja az áruházlánc teljes vajforgalmának több mint felét, így a vásárlók a legkedveltebb vajakat a mai naptól mind a 185 ALDI-üzletben jelentősen olcsóbban tudják beszerezni.

Vannak dolgok, amiket rosszul tudunk a vajról

A vaj az egyik leggyakrabban használt, legnépszerűbb élelmiszerünk, amivel kapcsolatban elég sok tévhit él az emberek többségében. Összegyűjtöttük az öt leggyakoribb mítoszt, és persze eláruljuk az igazságot is.

  1. Hűtve kell tárolni
    A vajat fogyasztásig célszerű hűtőben tartani. Amikor azonban átkerül a vajtartóba, nyugodtan hagyhatod a pulton, akár 3-4 napig is. A lényeg: 20-21 foknál ne legyen melegebb abban a helyiségben, ahol tárolod. A sós vaj jobban bírja hűtés nélkül, mivel a só tartósítja a vajat.
  2. Magas zsírtartalma miatt egészségtelen
    A vajra néhány évtizede még úgy tekintettek, mint mindenféle szív- és érrendszeri betegség fő okozójára, ami hizlal is. Ekkor jöttek divatba a margarinok és a vajízű kenhető növényi krémek. Azután 2014-ben megjelent egy tanulmány, amely kimondta, hogy a telített zsírok csökkentése az étrendben nem segít csökkenteni a szívbetegségek kockázatát, és kiderült, hogy a vaj nem a legrosszabb dolog a bolygón. Sőt időközben kiderült, hogy a margarin valójában sokkal egészségtelenebb, mint gondolták; igaz, az összetevők tekintetében az elmúlt években nagy változások történtek.

Valójában ha rendszeresen fogyasztunk jó minőségű vajat, ami gazdag antioxidánsokban, beleértve az A- és az E-vitamint, valamint a szelént, védjük a szervezetünket a szívbetegségek és a rák kialakulása ellen.

3. A vaj hőmérséklete nem számít sütéskor

A vaj hőmérséklete befolyásolja, hogy mennyire tartja jól a levegőt, ami a végeredmény sűrűségét befolyásolja. A szoba-hőmérsékletű vaj az összetevők alaposabb összekeverését teszi lehetővé, simább lesz a végeredmény. Ha a recepthez nem megfelelő hőmérsékletű vajat használunk, a kész süti ehető lesz, de az állaga más lesz és valószínűleg a kinézete is.

4. A vaj nem fagyasztható
A vaj remekül bírja a hideget, és felengedés után ugyanúgy használható, mint a friss.

 

