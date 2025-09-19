1 órája
Több díjat is átadtak a vakok és gyengénlátók ünnepi rendezvényén – galériával
Úgy gondolják, hálával tartoznak. A Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Egyesülete szeptember 19-én tartotta meg – a tavalyi kezdeményezés utáni – második Hálanapi rendezvényét a szolnoki városháza Hubay Ferenc dísztermében. Öt kategóriában osztottak okleveleket, amelyek mellé a hála napjához kötődő kézműves ajándékot is kaptak az idei díjazottak.
A vakok és gyengénlátók vármegyei szervezete tavalyi kezdeményezése idén folytatódott.
– Tiszteletre méltó, szeretetre méltó, példa nélküli, amit e civil szervezet tesz a sorstársakért nap mint nap! – szögezte le elöljáróban köszöntőbeszédében dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő, akiről mindenki tudja, hogy szociális érzékenysége nem ismer határokat.
– Embertársainkért dolgozni önként nem kis vállalkozás. Főleg, hogy sokan a családjuk szeretett tagjaitól vesz el időt, hogy rászorulókon is tudjon segíteni. A vakok és gyengénlátók egyesülete határtalan munkát végez, a hála és köszönet a munkatársaiknak, valamint azoknak is szól, akik bármilyen módon segítik a működésüket – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő.
Vakok és Gyengénlátók rendezvényeFotók: Mészáros János
Ezt követően Pesti Zoltánné, a Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Egyesületének elnöke a társadalmi összefogást sürgette megnyitó-beszédében, illetve beszélt a mögöttük álló programokról és az előttük álló célokról.
A jászkunsági vakok és gyengénlátók köszönete
A díjak átadását kulturális programmal színesítették. A rendezvényen Szikszai Ilona verselőadással, Tóth Erika és Tóth Péter gitáros énekműsorral, a Kolimusical Színpad pedig önálló produkcióval lépett fel. A műsorszámok között Hála-díjat vehetett át a vármegyei kormányhivatal rehabilitációs osztályának kollektívája; a Verseghy Ferenc Könyvtár; a Teljes Életért Nonprofit Kft. tagsága; magánemberként Oskó Imre, a Gördögök Sportegyesület vezetője, valamint a Kolimusical Színpad társulata.
A díjazottak elismerő oklevelet valamint egy krepp papírból készült kék hortenziát kaptak. A virág a hála szimbóluma, az egyesület egyik tagja készítette. Emellett egy gyönyörű, maró eljárással díszített fadobozzal, valamint egy kerámia tejőrrel ajándékozták meg a támogatókat.
