Több díjat is átadtak a vakok és gyengénlátók ünnepi rendezvényén – galériával

Ezt követően Pesti Zoltánné, a Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Egyesületének elnöke a társadalmi összefogást sürgette megnyitó-beszédében, illetve beszélt a mögöttük álló programokról és az előttük álló célokról.

A jászkunsági vakok és gyengénlátók köszönete

A díjak átadását kulturális programmal színesítették. A rendezvényen Szikszai Ilona verselőadással, Tóth Erika és Tóth Péter gitáros énekműsorral, a Kolimusical Színpad pedig önálló produkcióval lépett fel. A műsorszámok között Hála-díjat vehetett át a vármegyei kormányhivatal rehabilitációs osztályának kollektívája; a Verseghy Ferenc Könyvtár; a Teljes Életért Nonprofit Kft. tagsága; magánemberként Oskó Imre, a Gördögök Sportegyesület vezetője, valamint a Kolimusical Színpad társulata.

A díjazottak elismerő oklevelet valamint egy krepp papírból készült kék hortenziát kaptak. A virág a hála szimbóluma, az egyesület egyik tagja készítette. Emellett egy gyönyörű, maró eljárással díszített fadobozzal, valamint egy kerámia tejőrrel ajándékozták meg a támogatókat.