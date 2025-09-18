szeptember 18., csütörtök

Rengeteg a képviselő jelölt

51 perce

Időközi választást tartanak a jászkunsági településen: a falu több mint két százaléka indul

Címkék#időközi választás#polgármester#képviselő-testület#választás

Néhány héten belül új képviselő-testületet választanak Tiszaburán. A választás Tiszabura polgármesteréről is dönt: új és régi-új településvezető mellett a jelenlegit is hatalomra emelhetik a helyiek.

Rózsa Róbert

Időközi választást tartanak október 5-én, Tiszaburán – olvasható a Nemzeti Választási Iroda honlapján. A választás Tiszabura polgármesteri tisztségéről és képviselő-testületről is dönt, mégpedig azért, mert a nyáron a testület feloszlatta magát. A voksolás ráadásul több szempontból is pikáns.

választás Tiszabura, polgármester, képviselő-testület, időközi választás
Fontos választás Tiszabura életében: időközin döntenek a polgármesterről és a képviselőkről
Fotó: Bánkúti Sándor / Forrás: MW Archívum

Fontos választás Tiszabura életében: ki lesz a polgármester?

Egyrészt a polgármester-aspiránsok személye miatt. A választási iroda három jelöltet vett nyilvántartásba: Vavrik Gézát, aki a 2024-es önkormányzati választáson nyerte el a polgármesteri tisztséget, Farkas Lászlót, aki tizennyolc évig (2002-től 2014-ig, illetve 2019-től 2024-ig) vezette a falut, valamint Fekete Zsigmondot. A dolog azért érdekes, mert Vavrik tavaly 54,8 százalékot szerezve fölényesen nyerte meg a voksolást, Farkas 35,26 százalékot kapott. De azért is, mert legutóbb Vavrikot a Cigány Közösségek Szövetsége (Cikösz) színeiben választották polgármesternek, most viszont az Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület színeiben indul, a Cikösz jelöltje Fekete Zsigmond. Farkas – ahogy 2024-ben is – a Fiatal Romák Országos Szövetsége égisze alatt indul.

Ennél is nagyobb „tülekedés” van a képviselői helyekért. A tisztán listás választásra ugyanis eddig 73 jelölt iratkozott fel. Bár közülük három nevet kihúzott a választási szerv, de a polgármesterekkel együtt – mivel a településen 3120-an élnek – így is a lakosság 2,3 százaléka vesz részt indulóként a voksoláson.

Az október 5-i tiszaburai időközire a választási bizottság megbízott tagjait szeptember 26-ig lehet bejelenteni. Jelölőszervezetet a kampányidőszak végéig, október 5-éig be lehet jelenteni. Mozgóurnát online október 1-jéig, személyesen október 3-áig lehet igényelni.

 

