Város- és falunapok színesítik a hétvégi programkínálatot a Jászkunságban

Szeptembert írunk, de a rendezvények sora még nem zárult le. Az elkövetkező napokban is változatos programok kínálnak kikapcsolódási lehetőséget a vármegyebelieknek. Mutatjuk!

Az előttünk álló hétvégén is változatos programok várják a pihenni, szórakozni vágyó jászkunságiakat

Fotó: Pesti József / Forrás: Illusztráció

Szeptember 5. – a csillagok közé hívnak a változatos programok

JÁSZBERÉNY Szabadtéri mozizásra várják a kikapcsolódni vágyókat este hét órától a Kapitány Kertben. Újra összeülünk a csillagos ég alatt, hogy együtt élvezzük az utolsó meleg, nyári esték egyikét egy fenomenális piknikkel és filmvetítéssel – így invitálják a szervezők az érdeklődőket. A filmet (Futni mentem) este nyolctól vetítik.

Egy igazi hétpróbás kalandra várják a vállalkozó kedvű családokat Szandaszőlősön. A városrész művelődési háza ismét megrendezi a Családi kalandtúrát pénteken délután öt órától. Ezen a versenyen újra az ügyesség, az erő, a logika, a gyorsaság, a kreativitás, de legfőképpen a csapatszellem számít majd.

Előadásra várják az érdeklődőket a TIT Uránia Bemutató Csillagvizsgáló- Kopernikusz-körben péntek este nyolc órától. A téma a Hold- és vele rokon módokon a Nap fogyatkozása. A vasárnap esti holdfogyatkozás megfigyeléséről is szót ejtenek az előadás keretén belül.

TÚRKEVE Helytörténeti délutánnal kezdődnek a városnapi programok a településen. Pénteken délután fél öttől a Finta Múzeumban hallhatnak az érdeklődők érdekes, a város történetével kapcsolatos előadásokat.

Szeptember 6. – ünnepelnek a falvak, vigad a város

BEREKFÜRDŐ Falunapot rendeznek a település rendezvényterén (Berek tér). Reggel nyolc órától egészen éjfélig színes programokkal várják a szórakozni vágyókat.

Romanapot rendeznek a település szabadstrandjánál. Délelőtt kilenc órától főzőverseny, sportesemények, gyerekprogramok és zene, tánc várja a résztvevőket. PUSZTAMONOSTOR Falunapot rendeznek a településen. A Szabadság úti esemény délelőtt tíz órakor kezdődik lecsófőző versennyel, délután egykor Puszta hétpróba verseny kezdődik (4 fős csapatok jelentkezését várják a helyszínen), délután négy órakor átadják a Falufát, majd ünnepi műsor és köszöntők után Pusztamonostor-Jászberény öregfiúk futball mérkőzés kezdődik. Este héttől hajnali kettőig Wedding diszkó várja avendégeket.

A TISZApART Mozi "A" termében közösen szurkolhatnak a sport szerelmesei Szoboszlaiéknak, hogy a Magyar Labdarúgó válogatott győzelemmel kezdje meg a Vb-selejtező körét Írországban (Írország–Magyarország mérkőzés 20.45).

TÚRKEVE A Liget több helyszínén zajlik a városnap. Az aszfaltos pályán nosztalgia, veterán, különleges járműkiállítás és zsibvásár kezdődik reggel nyolckor. Délután egykor felvonulás indul. A városháza dísztermében díszpolgári kitüntetést adnak át délelőtt tízkor. A Vadász Pál Kiállítóteremben 11.30-kor kiállítás nyílik: 100 éve született Gy. Vad Erzsébet festőművész. A hivatalos megnyitó (13.45) után zenés, táncos, szórakoztató műsorok kezdődnek a Liget pavilonban. Este hétkor fellép a Bikini együttes.

Egész nap érdekes kísérő programok várják az érdeklődőket a Liget pavilonban és a füves területen. A programok ingyenesen látogathatók!