Város- és falunapok színesítik a hétvégi programkínálatot a Jászkunságban

Beköszöntött az ősz. A nyár távozása egyelőre a kikapcsolódási lehetőségekben nem mutatkozik meg, ezen a hétvégén is változatos programok várják a pihenni, szórakozni vágyó jászkunságiakat. Cikkünkben válogatást teszünk közzé: íme, egy kis ízelítő a rendezvénynaptárból.

Rimóczi Ágnes

Szeptembert írunk, de a rendezvények sora még nem zárult le. Az elkövetkező napokban is változatos programok kínálnak kikapcsolódási lehetőséget a vármegyebelieknek. Mutatjuk!

változatos programok a Jászkunságban
 Az előttünk álló hétvégén is változatos programok várják a pihenni, szórakozni vágyó jászkunságiakat
Fotó: Pesti József / Forrás:  Illusztráció

Szeptember 5. – a csillagok közé hívnak a változatos programok

  • JÁSZBERÉNY Szabadtéri mozizásra várják a kikapcsolódni vágyókat este hét órától a Kapitány Kertben. Újra összeülünk a csillagos ég alatt, hogy együtt élvezzük az utolsó meleg, nyári esték egyikét egy fenomenális piknikkel és filmvetítéssel – így invitálják a szervezők az érdeklődőket. A filmet (Futni mentem) este nyolctól vetítik.
  • SZOLNOK Szeptemberi energiák – Égi üzenetek ideje. Ez lesz a címe annak az előadásnak, melynek a kínai asztrológiai lesz a középpontjában pénteken 16.30-tól a Verseghy Ferenc Könyvtárban. Előadó: Kácsor Judit asztrológus, akinek segítségével a jelenlévők megvizsgálják, hogyan hatnak a szeptemberi energiák személyes életünkre, döntéseinkre és lelki fejlődésünkre.

Egy igazi hétpróbás kalandra várják a vállalkozó kedvű családokat Szandaszőlősön. A városrész művelődési háza ismét megrendezi a Családi kalandtúrát pénteken délután öt órától. Ezen a versenyen újra az ügyesség, az erő, a logika, a gyorsaság, a kreativitás, de legfőképpen a csapatszellem számít majd.

Előadásra várják az érdeklődőket a TIT Uránia Bemutató Csillagvizsgáló- Kopernikusz-körben péntek este nyolc órától. A téma a Hold- és vele rokon módokon a Nap fogyatkozása. A vasárnap esti holdfogyatkozás megfigyeléséről is szót ejtenek az előadás keretén belül.

  • TÚRKEVE Helytörténeti délutánnal kezdődnek a városnapi programok a településen. Pénteken délután fél öttől a Finta Múzeumban hallhatnak az érdeklődők érdekes, a város történetével kapcsolatos előadásokat.

Szeptember 6. – ünnepelnek a falvak, vigad a város

  • BEREKFÜRDŐ Falunapot rendeznek a település rendezvényterén (Berek tér). Reggel nyolc órától egészen éjfélig színes programokkal várják a szórakozni vágyókat.
  • NAGYKÖRŰ Romanapot rendeznek a település szabadstrandjánál. Délelőtt kilenc órától főzőverseny, sportesemények, gyerekprogramok és zene, tánc várja a résztvevőket.
  • PUSZTAMONOSTOR Falunapot rendeznek a településen. A Szabadság úti esemény délelőtt tíz órakor kezdődik lecsófőző versennyel, délután egykor Puszta hétpróba verseny kezdődik (4 fős csapatok jelentkezését várják a helyszínen), délután négy órakor átadják a Falufát, majd ünnepi műsor és köszöntők után Pusztamonostor-Jászberény öregfiúk futball mérkőzés kezdődik. Este héttől hajnali kettőig Wedding diszkó várja avendégeket.
  • SZOLNOK Cseh est a Múzsák terén. Igazi cseh életérzésre invitálják az érdeklődőket, ahol egy korsó hamisítatlan Krusovice társaságában élvezheti mindenki Ábel Viktor zongoraestjét (19 órától), majd a Futni mentem című filmet (20 órától) a Múzsák tere ledfalán!

A TISZApART Mozi "A" termében közösen szurkolhatnak a sport szerelmesei Szoboszlaiéknak, hogy a Magyar Labdarúgó válogatott győzelemmel kezdje meg a Vb-selejtező körét Írországban (Írország–Magyarország mérkőzés 20.45).

  • TÚRKEVE A Liget több helyszínén zajlik a városnap. Az aszfaltos pályán nosztalgia, veterán, különleges járműkiállítás és zsibvásár kezdődik reggel nyolckor. Délután egykor felvonulás indul. A városháza dísztermében díszpolgári kitüntetést adnak át délelőtt tízkor. A Vadász Pál Kiállítóteremben 11.30-kor kiállítás nyílik: 100 éve született Gy. Vad Erzsébet festőművész. A hivatalos megnyitó (13.45) után zenés, táncos, szórakoztató műsorok kezdődnek a Liget pavilonban. Este hétkor fellép a Bikini együttes.

Egész nap érdekes kísérő programok várják az érdeklődőket a Liget pavilonban és a füves területen. A programok ingyenesen látogathatók!

Szeptember 7. – finom süteményekkel jótékonykodnak

  • TÖRÖKSZENTMIKLÓS A szeretet és az összefogás jegyében, egy törökszentmiklósi kislány megsegítéséért hirdetnek jótékonysági sütivásárt az Ipolyi Közművelődési Központban vasárnap délután kettő órától. Bianka lábak nélkül született, de minden vágya, hogy szeptembertől ő is óvodába járhasson kis barátaival. Ehhez azonban egy korszerű protézisre van szüksége, amely lehetővé teszi számára, hogy teljes életet élhessen. Ehhez a célhoz szeretnék közelebb vinni a sütivásár szervezői. Akár süteménnyel, akár pénzbeli adománnyal lehet támogatni Biankát. A finomságokat az IKK-ban értékesítik, a teljes bevételt pedig szeptember 8-án Bianka családjának utalják.

 

