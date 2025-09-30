Varga Katalin Gimnázium: az Arany János Tehetséggondozó Program huszonöt éve indult első szolnoki osztálya randevúzott egymással

A Varga Katalin Gimnáziumban a napokban zajló eseményről Simon Cs. József tollából Csirke József kollégiumi tanár tudósította hírportálunkat.

A szolnoki Varga Katalin Gimnázium Arany János Tehetséggondozó Program által támogatott legelső osztályának húsz éves találkozója volt a napokban. A csoportképen ülnek (balról jobbra): Dr. Mrenáné dr. Szakálos Ilona programfelelős, Mucsi Józsefné Borika osztályfőnök, Ondiné Tóth Júlia és Csirke József kollégiumi tanárok.

Fotó: Csirke József

Mint elmesélte, Zoli egyenesen Barcelonából, Misi a szomszédos Kerekdombról érkezett.

– Azok a szép idők! Erősen belekezdtünk! Az előkészítő évfolyamon a kollégiumi hétvégeken már együtt túráztunk a Budai-hegységben, a Kékesről Sirokig (23 km), a Bakonyban pedig a Cuha-patak völgyében – miután megmásztuk Csesznek várát – kenuztunk a Tiszán. Budapesten ellátogattunk a Parlamentbe, a Szent István Bazilikába, az Erkel Színházban előadást néztünk, a szolnoki Tisza Szálló – akkor még nyitva tartó – török fürdőjében pedig nyakig merültünk a jó meleg gyógyvízben.

A Varga Katalin Gimnázium programja nem csak tanította, hanem szórakoztatta is a diákokat

– Ávár Ákos a futókörben – amely jelenleg is működik – felkészülve teljesítette a Szentendre– Budapest közötti 21 km-es félmaratoni távot, elsőként feljegyezve magát a kollégiumi hosszútáv- futók képzeletbeli dicsőségfalára. Hétközben pedig tanulmányi szintfelmérőkkel elkezdődött az öt éven át tartó kemény munka a hozott tanulmányi és egyéb hátrányok ledolgozására, ami aztán sok- sok kitartó, egyéni erőfeszítés után, meghozva gyümölcsét, a felsőfokú tanulmányokkal, majd diplomaszerzéssel folytatódott.

– A program sikerét igazolja, hogy többek között építészmérnöki, programtervező informatikus, műszaki mérnök, szakpszichológus, logisztikai, tanári diplomát szerzett fiatalok a legkülönbözőbb munkahelyeken dolgoznak: kormányhivatalban, gimnáziumban, iskolai könyvtárban, műszaki ellenőrként, jógatanár mellett – számolt be a különleges osztálytalálkozóról a kollégiumi tanár.